Врачи извлекли из 28-летней пациентки 40-сантиметровую тонкую стальную струну, которая свободно двигалась по вене с потоком крови. И почти дошла до сердца.

Об уникальном случае рассказали в Минздраве Краснодарского края и Краснодарской городской клинической больнице № 3. А началась все с того, что женщина почувствовала боли в левой паховой области. Доктора назначили обследование. Результат поразил: в организме больной "было выявлено нефиксированное металлическое инородное тело, начинающееся от бедренной вены и продолжающееся до полости правого предсердия".

Как пояснили корреспонденту "РГ", стальная струна могла попасть в тело пациентки предположительно во время предыдущей операции, которую недавно ей делали. Однако от подробностей, какую именно и в какой клинике, медики воздержались.

Для того, чтобы извлечь стальную струну, потребовалось дополнительное вмешательство, которое проводилась под рентгенконтролем. По словам хирургов, сложность состояла в том, что металлический проводник двигался в венозном русле, меняя свое положение и мигрируя, что могло привести к фатальным последствиям. Но все прошло успешно. Однако несмотря на благополучный исход, предстоит еще выяснить, каким образом металл забыли в теле больной.