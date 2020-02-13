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13.02.2020 18:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В миллиметрах от сердца

Из пациентки извлекли струну в 40 сантиметров
Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 32(8086)
Врачи извлекли из 28-летней пациентки 40-сантиметровую тонкую стальную струну, которая свободно двигалась по вене с потоком крови. И почти дошла до сердца.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об уникальном случае рассказали в Минздраве Краснодарского края и Краснодарской городской клинической больнице № 3. А началась все с того, что женщина почувствовала боли в левой паховой области. Доктора назначили обследование. Результат поразил: в организме больной "было выявлено нефиксированное металлическое инородное тело, начинающееся от бедренной вены и продолжающееся до полости правого предсердия".

Фото: Пресс-служба ККБ№1
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Как пояснили корреспонденту "РГ", стальная струна могла попасть в тело пациентки предположительно во время предыдущей операции, которую недавно ей делали. Однако от подробностей, какую именно и в какой клинике, медики воздержались.

Для того, чтобы извлечь стальную струну, потребовалось дополнительное вмешательство, которое проводилась под рентгенконтролем. По словам хирургов, сложность состояла в том, что металлический проводник двигался в венозном русле, меняя свое положение и мигрируя, что могло привести к фатальным последствиям. Но все прошло успешно. Однако несмотря на благополучный исход, предстоит еще выяснить, каким образом металл забыли в теле больной.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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