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13.02.2020 15:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На RAWIFORUM 2020 обсудят варианты перехода к "зеленой" энергетике

Текст: Олег Дмитриев
В Москве на RAWIFORUM 2020, который пройдет 19-20 февраля, эксперты обсудят варианты перехода России от традиционной энергетики к альтернативной, а также возможные сценарии развития ветроиндустрии в РФ и новые точки роста.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ведущие эксперты страны проанализируют, какой должна быть доля возобновляемых источников энергии в российском энергобалансе по отношению к традиционным источникам. По мнению экспертов, естественное преимущество России в виде углеводородных богатств необходимо использовать так, чтобы не упустить сектор возобновляемых источников энергии, который может стать доминирующим в мировой энергетике. При этом цель догнать Европу по уровню вовлечения возобновляемых источников в энергобаланс не ставится. Если в Европе эта доля сейчас составляет 36 процентов, а к 2050 году планируется дойти до 100 процентов, то в России планируется довести эту долю лишь до пяти процентов к 2035 году.

Фото: iStock
Член правления "НП Совет рынка" станет модератором сессии RAWIFORUM 2020

Напомним - чтобы стать климатически нейтральным континентом к 2050 году Европейская комиссия в конце 2019-го опубликовала Европейское зеленое соглашение (European Green Deal Investment Plan). Это стратегический план по превращению Европы в углеродно-нейтральный континент. Меры, прописанные в соглашении, варьируются от амбициозного сокращения выбросов до инвестиций в передовые исследования и инновации, а также в сохранение природной среды. Необходимо прекратить поддержку ископаемого топлива, ядерной энергии и других разрушительных отраслей, чтобы европейское "зеленое соглашение" было успешным. Для этого Европа планирует инвестировать триллион евро до 2030 года, используя сочетание частных и государственных средств, включая четверть бюджета Евросоюза.

К слову, на саммите в Париже в 2015 году мировые лидеры договорились не позволять средней температуре на планете расти выше 1,5-2 ˚С. Но, по мнению ученых, некоторые страны не смогут достичь этих целей, если в следующем году не будут предприняты решительные шаги для сокращения выбросов парниковых газов. Так, по данным Росгидромета, в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на Земле.

Фото: iStock
На RAWIFORUM 2020 выступит представитель международного агентства по ВИЭ

Напомним, форум по ветроэнергетике RAWIFORUM 2020 пройдет 19 - 20 февраля в Москве. Его организует Российская Ассоциация Ветроиндустрии (РАВИ) при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, Ульяновского наноцентра ULNANOTECH и Российско-Германской внешнеторговой палаты. Планируется к участию более 300 участников из 20 стран: производители оборудования, поставщики комплектующих, проектные организации, эксплуатирующие компании и компании, предоставляющие услуги технического обслуживания, энергоснабжающие и сетевые компании, логистические, конструкторские, финансовые, инвестиционные, консалтинговые компании.

Регистрация на форум идет на сайте RAWIFORUM 2020.

Экономика Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область RAWI Forum 2020 Международный Форум Российской Ветроиндустрии

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