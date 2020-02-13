Библиотеки школ Свердловской области будут получать журнал "Родина"

В московских школах журнал "Родина" стал такой же необходимостью, как и учебники. Теперь его будут получать и в школах Свердловской области. Фото: Анна Малинина / Алексей Петров / Дмитрий Балта

- "Родину" я читаю с 1990-х годов, использую на уроках, советую детям, особенно для подготовки исследовательских проектов. В отличие от других исторических изданий здесь история подается через человека, через жизненные ситуации. Детям это понятно, интересно, да и читается легче, чем научная статья, - рассказала учитель истории екатеринбургской гимназии N37 Ольга Уколова.

- С журналом "Родина" связано мое увлечение историей, - поделился с корреспондентом "РГ" председатель Свердловского отделения РВИО Александр Емельянов. - Еще когда я учился в школе, а затем в университете, этот журнал был одним из знаковых изданий, в котором публиковались ранее неизвестные факты. Каждый номер мы ждали с нетерпением, особенно тематические номера, посвященные войне 1812 года, Крымской войне, Великой Отечественной. И сейчас, через много лет, когда журнал снова становится признанным авторитетом в нашей исторической науке, я считаю, что в каждой школе, в каждой библиотеке должны быть его номера. В рамках школьной программы невозможно рассказать о событиях подробно, поэтому будет здорово, если у ребят появится возможность читать такой журнал.

Александр, являясь сотрудником одного из лучших военно-технических музеев России - Музея военной техники УГМК, признается: интерес к истории у ребят есть.

Между тем

Игорь Коц, шеф-редактор журнала "Родина":

- Приятно, что инициатива московского правительства, которое с января подписало на наш журнал все столичные школы, получает продолжение в Екатеринбурге. Конечно, тематика "Родины" поможет учителям истории сделать уроки интереснее, а ребятам - почерпнуть новые знания. Особенно сейчас, когда страна готовится отметить 75-летие Победы, а мы затеяли проект под названием "Документы Победы". Знаю, что во многих школах уже прошли уроки, на которых использовались наши специализированные выпуски, посвященные военным приказам и продуктовой карточке, регламентировавшей продажу продуктов и товаров во время Великой Отечественной войны. Впереди выпуски о солдатских письмах, похоронках, наградных листах... Читайте "Родину"!