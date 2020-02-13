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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Инновации в области ТЭК представят на Форуме в Югре

В Нижневартовске продемонстрируют ноу-хау и инновационные разработки в области добычи и переработки нефти и газа. Это пройдет в рамках III Международного молодежного научно-практического форума "Нефтяная столица".
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Например, гости и участники форума увидят автоматизированную систему по удалению жидкостей и примесей из газовых скважин, или новые технологии по обнаружению разливов нефти. Мероприятие пройдет под эгидой Совета молодых ученых РАН. Лучшие проекты получат финансирование от 50 до 150 тысяч рублей для их дальнейших разработок и применения на практике.

Фото: Pixabay
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"Задача состоит в том, чтобы форум "Нефтяная столица" стал местом сотрудничества и научного обмена. Уверена, что форум внесет свой вклад в образование новой модели экономики, основанной на инновационной трансформации нефтегазодобывающей отрасли, - неоднократно подчеркивала губернатор Югры Наталья Комарова. - "Проводя этот форум, мы делаем ставку на золотую связку "образование - наука - производство". Ее точечная настройка под рынок - стратегическая задача, которая требует критериев эффективности на основе международных стандартов. И конечно, мы стремимся к тому, чтобы лучшие ученые, профессора и преподаватели выбрали место работы и жительства в Ханты-Мансийском автономном округе".

Впервые на форуме будет представлена практическая площадка "Научно-технологическое развитие в ТЭК" и зимняя школа "Энергогений" для учеников 9-11 классов с практическим курсом. Форум будет приурочен к 90-летию со Дня образования Ханты-Мансийского автономного округа, добыче 12-миллиардной тонны нефти в Югре и 55-летию открытия Самотлорского месторождения.

Форум стартует 18 февраля. В нефтяном саммите примут участие эксперты участники из 17 субъектов России, а также зарубежные специалисты из Германии, Франции, Норвегии, Сербии, Финляндии, Таджикистана и Республики Камерун.

Экономика Отрасли Нефть и газ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО

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