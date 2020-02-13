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13.02.2020 08:58
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Танки готовы к бою

На южном Урале с молочного рынка намерены вытеснить производителей из других регионов
Текст: Евгений Китаев
Российская газета - Экономика УРФО № 31(8085)
Сегодня молокозаводы Челябинской области перерабатывают 350 тысяч тонн сырья. При этом объем его производства местными хозяйствами, кооперативами, фермерами составляет лишь 222 тысячи тонн - 63 процента от потребности переработчиков. Дефицит помогают покрывать сторонние поставщики: с других территорий завозят около 150 тысяч тонн молока. Чтобы обеспечить независимость региона, делается ставка на увеличение собственного производства и планомерное вытеснение с местного рынка чужаков. Это стратегия областного минсельхоза.
Челябинские переработчики готовы заполнить свои танки местным фермерским молоком. Фото: Татьяна Андреева/РГ Челябинские переработчики готовы заполнить свои танки местным фермерским молоком. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Челябинские переработчики готовы заполнить свои танки местным фермерским молоком. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Молочное животноводство - основополагающая отрасль сельского хозяйства. От ее развития зависит благополучие большинства сельских территорий, качество продуктов и оценка труда аграриев, - считает министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

С поставленной задачей согласны и сельхозпроизводители.

- Жители региона должны пить свое молоко, - говорит глава многоотраслевого фермерского хозяйства Жайнар Карсакбаев. - Оно самое вкусное, свежее и полезное, потому что сокращаются перевозки до молокозаводов. Молочные хозяйства региона сегодня подключены к информационной системе "Меркурий", которая дает возможность отслеживать движение молока от производителя до розничной торговли.

Прозрачность учета, по мнению фермера, позволяет сократить потребление сухого молока и увеличить - натурального.

Фото: iStock
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- Привозили раньше на молокозавод, допустим, 50 тонн натурального молока, а на выходе продукции получалось гораздо больше. Откуда, спрашивается, разница? Но теперь производитель обязан указывать на этикетке заменители - информационная система все видит. А покупатель пусть выбирает на полках магазинов, - рассуждает Карсакбаев.

В бизнесе выигрывает тот, у кого оптимальное соотношение цены и качества продукта, говорит Владимир Данилов, руководитель крупного животноводческого комплекса - племзавода "Россия". Однако внимание властей к "своим" производителям приобретает особую актуальность, позволяет успешнее решать социальные вопросы в селе, создавать новые рабочие места.

- Молочное направление обладает кумулятивным эффектом, - подчеркивает Данилов. - Животноводы закупают у растениеводов их продукцию, побуждая развиваться смежные сельскохозяйственные отрасли. Мы, например, ежегодно приобретаем 2,5 тысячи тонн семян подсолнечника на корм скоту. Задача в регионе поставлена правильно. Соседи, свердловчане и тюменцы, преуспели в развитии молочного животноводства больше. Нужно и на Южном Урале ускоряться, работать производительнее.

Молочное направление обладает кумулятивным эффектом: животноводы закупают у растениеводов их продукцию, побуждая развиваться смежные отрасли

В минсельхозе, в свою очередь, лидерство соседей объясняют тем, что в Свердловской области это направление основное, финансовая помощь нацелена главным образом именно на него. На Южном Урале сельское хозяйство сильнее диверсифицировано: область в российском топе по производству свинины, мяса птицы, зерновых, их переработке. Распределение ресурсов между всеми участниками агропромышленного комплекса уменьшало долю производителей молока, но сейчас происходит коррекция. Аграрные хозяйства начинают модернизировать молочные фермы, опираясь на господдержку, приобретать племенных животных и современное доильное оборудование.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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- Чтобы сохранить предприятия отрасли и соответственно объем выпуска стратегически важного продукта, натурального молока, необходимо постоянно обновлять производство, преодолевать проблемы, связанные с достижением эффективности и рентабельности, - поясняет Алексей Кобылин. - Минсельхоз еще до посевной кампании выплатит молочным хозяйствам региона 238 миллионов рублей в качестве субсидий, в том числе 156,2 миллиона - из облбюджета, а общий объем господдержки АПК региона в 2020 году составит 3315 миллионов рублей. По сравнению с 2019-м сумма выросла на 116 миллионов, но при этом расходы областной казны на финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства увеличиваются на 452 миллиона рублей.

Фактически, уточняет министр, это резерв, который как раз позволит направить больше средств на решение конкретных задач в молочном животноводстве. Вместе с компенсирующими субсидиями в этом году будут выплачиваться стимулирующие - хозяйствам, которые увеличат производство молока. Чтобы ускорить модернизацию, решено предоставлять дополнительную помощь из областного бюджета - возмещать часть затрат на покупку оборудования и доильных залов. А поддержка на строительство объектов АПК, производственных помещений вырастет со 115 до 286 миллионов рублей.

Эти перемены, признается Жайнар Карсакбаев, мотивировали его крестьянское хозяйство на расширение. В январе 2019-го здесь содержали 500 голов скота, сейчас - 640. А узнав об областных планах, начали проектировать новый животноводческий комплекс на 600 голов, чтобы довести маточное стадо до 1250 дойных коров. Замахнулись бы и на большее, да сдерживает кормовая база: хозяйство находится в Агаповском районе, где выпадает меньше осадков, чем на севере области, а молоко у коровы, как говорится, на языке.

Фото: Марина Волосевич
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У предприятия Владимира Данилова не менее серьезный настрой на перевооружение. Сейчас в дойном стаде 1300 коров. В этом году будет построен коровник на 320 голов с доильно-молочным блоком и доильной каруселью на 72 места. В последующем ежегодно станут вводить в эксплуатацию по два коровника такой же вместимости. Всего их будет восемь - стадо увеличится до 2600 голов. Хозяйство заключило необходимые контракты, сделало предоплату, взяло банковские кредиты, но постарается попасть и в областные программы.

Завершается также возведение современного коровника на 600 голов в СПК "Коелгинское", а в совхозе "Акбашевский" введут в строй животноводческий комплекс на 600 голов с доильным залом.

Эксперты утверждают, что срок окупаемости инвестиций в молочном животноводстве - 8-9 лет. Поддержка может сократить этот срок до 4-5-ти, надеются аграрии. Молочный рынок - емкий, и за это время перепроизводства на нем не ожидается. Следовательно, и наступать друг другу на пятки никому из участников не придется.

- Как было в области около 50 производителей молока, так, я думаю, и останется, - прогнозирует Жайнар Карсакбаев, - только быстрее развиваться станут. Это раньше в каждом селе, в каждой деревне было дойное поголовье. До такого нам еще далеко.

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