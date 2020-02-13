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13.02.2020 19:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Врач недоступен

Мать больного ребенка звонила в поликлинику сотни раз, чтобы вызвать педиатра
Текст: Михаил Пинкус ("Российская газета", Челябинская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 32(8086)
По поручению прокурора Челябинской области Виталия Лопина организована проверка информации о вызове врача к ребенку в городе Златоусте с 327-го раза. Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, будет дана оценка действиям должностных лиц медицинского учреждения и органов управления здравоохранения города в части исполнения законодательства об охране здоровья граждан в РФ. И в случае выявления нарушений закона "будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования. Ход проверки поставлен прокуратурой области на контроль".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этом случае на своей странице в Facebook накануне рассказала депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова. Она также опубликовала скриншот с телефона мамы ребенка, подтверждающий 327 исходящих вызовов. "В Златоусте, чтобы вызвать врача к маленькой девочке (2 года 10 месяцев), маме пришлось 327 раз!!! набирать телефон детской поликлиники. Терпения Вам, мамочки. И здоровья вашим детям!" - прокомментировала она ситуацию.

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"РГ" разыскала родителей заболевшей девочки и выяснила у них, что же произошло.

- Дочь, ей два года и 11 месяцев, заболела под вечер субботы, - рассказал отец девочки Илья Михайлов. - Дежурного терапевта вызвать не успели. Но когда в воскресенье у ребенка резко, под 39,9 подскочила температура, я опять сел на телефон - ведь должны же хотя бы во время эпидемии работать дежурные бригады! Но увы и ах. Детской неотложки в Златоусте нет. Пришлось сбивать температуру подручными средствами - у нас в семье трое детей, опыт имеется. А в понедельник супруга с самого утра снова попробовала дозвониться до поликлиники. И получилось... ближе к обеду - с 327-й попытки. А врач пришел под конец дня. Причем нас сразу предупредили, что он будет ходить по вызовам до 21 часа. Неужели хотя бы в сезон гриппа нельзя дать им машину?

Врачи же разводят руками и ссылаются на пиковую нагрузку в сезон заболеваний. Речь идет о детской поликлинике по улице Полетаева, 17, в Златоусте. Эта поликлиника обслуживает в городе довольно протяженный район Машгородка с 60-тысячным населением. А потому сложности с медобслуживанием, особенно при пиковых нагрузках, там не редкость.

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Главврач детской горбольницы Златоуста Наталья Ахтарьянова подтвердила, что сложности были. В субботу по вызовам работала дежурная бригада из двух фельдшеров и врача-педиатра. На приеме заявок находилась всего одна медсестра. Однако даже в таком составе специалисты отработали 48 заявок.

- В понедельник в поликлинике к работе кроме 11 штатных участковых врачей были привлечены дополнительные врачи-педиатры, - пояснила Ахтарьянова. - В период эпидемии гриппа это делается для повышения оперативности обслуживания. В итоге отработали 240 вызовов!

Кроме того, в поликлинике, как удалось выяснить "РГ", имеется кабинет неотложной помощи. И его врач обслуживает экстренные вызовы на служебной машине. Вот только передать этот вызов можно по тем же двум номерам - регистратуры и "вызова врача на дом", дозвониться на которые оказалось проблематично.

К счастью, с заболевшей девочкой ничего страшного не случилось - идет на поправку. Однако южноуральцы горячо поддержали семью и говорят о том, что подобные казусы сегодня происходят повсеместно: в поликлиниках или "занято", или подолгу не отвечают, или снимают трубку и кладут ее рядом с телефоном, пока позвонивший не отключится сам. В результате до медучреждения проще доехать, чем дозвониться.

В Челябинской области превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ

- Мы проведем мониторинг ситуации и обязательно добавим операторов по приему вызовов там, где их не хватает, - пообещала представитель регионального минздрава Марина Сергеева. - В Златоусте же родителям девочки следовало бы вызвать бригаду "скорой помощи". Ее врачи прибыли бы по адресу в течение 20 минут и оказали помощь, а в случае необходимости доставили ребенка непосредственно в больницу.

Однако у этого предложения есть одна скрытая сторона. Как объясняют родители девочки, они не стали вызывать "скорую", поскольку в Златоусте она работает как перевозчик.

- Да, мы не стали звонить в "скорую", потому что у нее роль "перевозки", - говорит отец ребенка Илья. - Ее увезли бы в другой район в больницу, и все. При этом есть факты, когда при госпитализации даже таких маленьких детей оставляют одних, родителям не разрешают оставаться в больнице. А условия там такие, что мы подумали - лучше дома.

Кстати

В Челябинской области эпидемия гриппа и ОРВИ официально объявлена еще 4 февраля. По последним данным, в регионе зарегистрировано свыше 44 тысяч заболевших. С начала недели их число выросло еще на 18 тысяч.

Общество Здоровье Общество Семья и дети Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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