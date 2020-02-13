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13.02.2020 09:18
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Заказчик останется без обеда

На рынке школьного питания ужесточилась конкуренция
Текст: Наталия Швабауэр
Российская газета - Экономика УРФО № 31(8085)
Свердловские антимонопольщики за год проверили 25 торгов на организацию питания в школах и дошкольных организациях. Из них в 15 нашли нарушения: заказчики недостаточно прорабатывают конкурсную документацию и невнимательно рассматривают заявки.

- К примеру, в одном муниципалитете на аукцион выставили питание сразу в пяти детских садах: в четырех процедурах заявку участника отклонили, а в одной незаконно допустили. По 10 фактам нам пришлось выдать предписания - торги либо аннулировали полностью, либо внесли изменения в протоколы, - комментирует статистику заместитель руководителя УФАС Антон Трофимов. - А вот если проверка внеплановая, проводится по информации, поступившей из правоохранительных органов, когда контракты уже заключены, то отменить процедуру нельзя, можно только привлечь заказчика к административной ответственности.

Фото: Скриншот с сайта Yle.fi
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Эксперт отмечает, что между организаторами питания в регионе развернулась жесткая конкурентная борьба, все участники аукционов стараются присутствовать при подведении итогов, следят за каждым словом членов конкурсной комиссии, жалуются друг на друга, чтобы затянуть процедуры. В конечном счете все это оборачивается дополнительными рисками для заказчиков. Они и так почему-то очень поздно объявляют аукционы - в декабре, желая получать услугу уже с января, а с учетом обилия жалоб все может вылиться в то, что дети вообще останутся без горячей еды. Контракт просто не успеют заключить.

Экономика Товары и цены Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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