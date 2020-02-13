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13.02.2020 09:01
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Первые по инновациям

На Урале власти поддержат быстрорастущие высокотехнологичные компании
Текст: Анна Шиллер
Российская газета - Экономика УРФО № 31(8085)
Господдержка местных компаний - задача не новая, однако сейчас в фокусе региональных властей именно инноваторы: на Среднем Урале стартовал проект "Региональные чемпионы", нацеленный на развитие частного высокотехнологичного бизнеса. Его участниками станут быстрорастущие малые и средние компании. Напомним, соглашение об их поддержке региона губернатор Евгений Куйвашев и замминистра экономического развития России Оксана Тарасенко подписали еще в июне прошлого года на площадке Петербургского международного экономического форума.

Организатор проекта - агентство по привлечению инвестиций Свердловской области. Как сообщил его руководитель Александр Породнов, у каждого участника будет персональный куратор, который станет советовать, информировать, помогать в получении услуг институтов развития и т.д. Кроме того, компании-лидеры могут рассчитывать на поддержку их внешнеэкономической деятельности, участия в конгрессно-выставочных мероприятиях, а также обучение.

- Хорошо, что в России и на региональном уровне создаются новые инструменты практической поддержки быстрорастущих перспективных компаний. Участие в подобных проектах помогает формировать стратегии ускоренного роста, расширять рынки сбыта, в том числе за счет экспорта, - отмечает Игорь Кириченко, руководитель компании-разработчика программного обеспечения.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
IT-компании Урала презентовали свои продукты для "умных городов"

В прошлом году уральская IT-компания победила в аналогичном федеральном проекте "Национальный чемпион", который Минэкономразвития России проводит с 2016 года. Кириченко рассказал, что его фирма презентовала экспертному совету программные продукты с технологией искусственного интеллекта. Кстати, уральская компания лидирует на российском рынке автоматизации контакт-центров, управления в сфере IT-услуг и бизнес-процессов предприятий.

Отметим, что в конкурсе национальных чемпионов принимают участие около 80 компаний, в их числе свердловские Naumen, Группа "СВЭЛ", СКБ "Контур". К слову, их представители отмечают, что проекту пока не хватает информационной поддержки: повышение узнаваемости программы, на их взгляд, помогло бы быстрее достичь желаемых результатов.

Чтобы войти в число региональных лидеров, компаниям, зарегистрированным в Свердловской области, нужно иметь выручку не менее 30 миллионов рублей в год, причем темп ее прироста должен ежегодно на протяжении последних трех лет превышать 15 процентов. Ключевым условием также является вывод на рынок за три года как минимум одного нового продукта.

Помимо IT-бизнеса, в числе потенциальных участников конкурса - предприятия, работающие в сферах энергетики, машиностроения, фармацевтики, медицины и биотехнологий. Заявки принимаются до 15 февраля на сайте, отбор претендентов завершится 1 марта 2020 года.

Прямая речь

Виктория Казакова, министр инвестиций и развития Свердловской области:

- Увеличение высокотехнологичного сектора будет иметь мультипликативный эффект для всех отраслей экономики Свердловской области. Мы рассчитываем, что к 2024 году статус "регионального чемпиона" получат минимум 12 компаний.

Экономика Бизнес Инновации Digital Технологии Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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