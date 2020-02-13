На уральском заводе трое рабочих получили обширные ожоги

На предприятии по производству хрома в Первоуральске трое рабочих получили сильнейшие ожоги (порядка 80 процентов тела) из-за замыкания проводки. Следственный комитет Свердловской области начал проверку по факту инцидента.

"Пострадали три человека (две женщины и один мужчина), которые получили обширные ожоги тела. Все они госпитализированы, ими занимаются врачи. На месте происшествия работают руководство и сотрудники следственного отдела Первоуральска", - сообщил "РГ" пресс-секретарь ведомства Александр Шульга.

Как уточнил агентству РИА Новости официальный представитель промышленного предприятия, где случилось ЧП, в 8.30 по местному времени в цехе пароснабжения при переключении электрооборудования с основной схемы на резервную произошло короткое замыкание.

"Возгорания и угрозы экологической безопасности нет, основные технологические процессы не нарушены", - отметила пресс-секретарь Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова.

Правоохранительные органы сейчас опрашивают очевидцев и сотрудников компании, будет изучена техническая документация, а также та, что касается соблюдения правил техники безопасности на производстве.

"Тяжесть вреда, причиненного здоровью пострадавшим, определит экспертиза. По итогам доследственной проверки будет принято решение", - рассказали в региональном СК.