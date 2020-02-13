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13.02.2020 09:16
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Беспилотный пастух

Оленеводы Ямала смогут использовать дроны
Текст: Людмила Борисова
Российская газета - Экономика УРФО № 31(8085)
С 10 февраля вступили в силу внесенные неделю назад постановлением правительства РФ изменения в Федеральные правила использования воздушного пространства, снимающие ряд ограничений для беспилотных летательных аппаратов. Эта новость очень обрадовала оленеводов Приуральского района ЯНАО.
Фото: Владимир Аносов/ РГ
Дронам разрешено летать свободно в зоне видимости

В Ямало-Ненецком автономном округе становится обычной практикой использование квадрокоптера для сбора стада, зимующего в лесистой местности, где трудно проезжать даже на снегоходе. Оленеводство требует значительных физических усилий: среди коренных ямальцев все меньше желающих заниматься традиционным промыслом, каждые руки на счету. Открывшаяся возможность использовать относительно недорогие дроны без специальной подготовки выглядит для тундровиков привлекательной. Беспилотники позволяют вести наблюдение за большой площадью. Как оказалось, животные особо реагируют на звук работающего квадрокоптера, поэтому с его помощью удается не только находить отбившихся оленей, но и сгонять их в стадо.

Справка "РГ"

Беспилотные летательные аппараты весом до 30 килограммов теперь могут совершать полеты без получения разрешения и предоставления плана полетов. Главное - прямая видимость, светлое время суток и высота не более 150 метров от поверхности воды или земли. Еще одно условие - удаление не менее чем на 5 километров от любого авиатранспорта и аэропортов. Правда, никто не отменил обязательную регистрацию дронов весом от 250 граммов до 30 килограммов.

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