Угроза коронавируса может смести с российских прилавков весь китайский чеснок, считают специалисты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Причем быстро заменить его не получится - поставки из Поднебесной занимают 80 процентов всего сегмента. Альтернативным вариантом эксперты называют импорт из Средней Азии. Но почему же на Урале не выращивают чеснок сами?

В екатеринбургском магазине известной торговой сети чеснок пока есть - по 240 рублей за килограмм. Правда, откуда он, неизвестно: на ценнике не написано, а насыпан товар в коробку из-под огурцов. Головки сильно подсушенные, без привычного запаха, причем их совсем немного. Продавцы только пожимают плечами: когда товар поступил, откуда и будет ли еще, неизвестно.

- Похоже, китайский, какой же еще, - выносят они вердикт, всматриваясь в мумифицированные луковицы.

Чеснок из Поднебесной подкупает низкой закупочной ценой и предсказуемым качеством - отсутствием усушки в процессе продажи (в том числе, вероятно, и за счет химобработки луковиц). В Интернете немало объявлений о продаже партий чеснока уральского производства - из-под Каменска-Уральского, Нижнего Тагила. Но цены на этот товар обычно начинаются от 150 рублей за килограмм, а на китайский - от 80-ти.

По открытым данным, еще в 2016 году КНР лидировала в десятке крупнейших производителей чеснока. Китай выдавал почти 21,2 миллиона тонн, Индия - 1,4 миллиона, Бангладеш - 381,8 тысячи. Россия занимала шестое место, выращивая 262,9 тысячи тонн в год.

Вообще-то популярная культура с острым вкусом, характерным запахом и известным противовирусным эффектом вовсе не китайского происхождения. Растение известно испокон веков во всем мире - его луковицы и зубчики находили даже в гробнице Тутанхамона. И на Среднем Урале жители искренне удивляются: зачем везти из Китая то, что и здесь отлично растет? Во всяком случае, в личных хозяйствах.

- Уральский чеснок неприхотливый и живучий: воткнул его весной или осенью в землю - в конце лета собрал. Это же не огурцы или помидоры. С чесноком главное - хорошо высушить, - уверяют многие садоводы-любители.

Осенью в учебном хозяйстве УрГАУ посадили новые сорта чеснока и начали размножение посадочного материала. Но до промышленного масштаба далеко

Правда, эксперты утверждают, что чеснок очень требователен к грунту, - предпочитает структурные плодородные почвы и на дух не переносит закисленные. Не любит холод и сырость - в таких условиях плохо растет и быстро портится при хранении. Есть и другие тонкости, которые без определенных знаний не понять. Например, зампредседателя областного союза овощеводов Игорь Картузов по опыту знает: в промышленных объемах культуру выращивать сложнее, чем на огороде.

- Чеснок в Свердловской области не выращиваем - нет специалистов. Поэтому свой продукт будет дороже, чем китайский. Ближайший к нам производитель местного чеснока - где-то в Пермском крае, - говорит он.

Между тем производитель этого полезного продукта в Свердловской области, оказывается, все-таки есть. Фермерское хозяйство "Надежда", расположенное неподалеку от Березовского, специализируется на выращивании лука-шалота и чеснока. Его возглавляет агроном Роман Алыев. Совместно с учеными аграрного университета (заключен договор о научном сотрудничестве) он даже выводит новые сорта луковых культур, на многие гибриды уже получены патенты. Садоводы хорошо знают местные сорта лука "Банановый желтый", "Любимец Урала", "Березовский аристократ". По словам завкафедрой овощеводства и плодоводства УрГАУ Михаила Карпухина, достигли неплохих результатов и по чесноку, но до промышленного масштаба еще далеко.

- Во-первых, не отработана технология, не налажена система семеноводства, для этого необходимо время. Нужна коллекция и селекция сортов. Во-вторых, не было системы хранения продукции. Сегодня эта проблема решается крупными производителями. В-третьих, необходима хорошая техника - сажалки, культиватор, лукоуборочный комбайн. Кстати, такие машины существуют и отечественного производства, мы планируем их купить, - перечисляет он.

По словам Карпухина, созданию новых сортов помогает комплексная программа развития сельского хозяйства. Началось финансирование науки, хотя пока и небольшое. Осенью прошлого года в учебном хозяйстве УрГАУ посадили новые сорта и начали размножение посадочного материала.

- По яровому чесноку пока недостаточно накопленного опыта. А наш озимый чеснок уже вполне может конкурировать с китайским, - заключает ученый.

Между тем

В Китае в 2009 году в связи с пандемией свиного гриппа распространился слух, что чеснок помогает организму человека защититься от инфекции. Тогда цены на него в КНР подскочили почти в 40 раз.

А вот житель Тюмени недавно разместил на интернет-портале объявление о продаже чесночного "амулета от коронавируса". Неочищенный зубчик в пластмассовой оболочке на шнурке он продает за 300 рублей. "Заговоренный деревенской знахаркой русский чеснок, выращенный методом гидропоники на святой воде", помогает от множества болезней, утверждает предприимчивый тюменец. Помнится, лет 20 назад в Екатеринбурге в периоды распространения гриппа и ОРВИ родители отправляли малышей в детсад с такими "амулетами", сделанными из "киндер-сюрприза".