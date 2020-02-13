В 2019 году Росреестр получил в электронном виде от жителей Свердловской области 247 544 заявления на госрегистрацию и кадастровый учет недвижимости.

По сравнению с 2018 годом цифра выросла более чем в 2,5 раза, сегодня собственники дистанционно подают документы на каждый пятый объект. За год зарегистрировано 962 820 прав собственности, в том числе на жилые помещения - 296,4 тысячи, на земельные участки - 123,4 тысячи. Более 15,9 тысячи человек воспользовались возможностью отправить заявление по экстерриториальному принципу - это можно сделать в любом офисе МФЦ.