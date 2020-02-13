В Екатеринбурге завершился VIII региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), собравший в этом году более 700 участников из 23 регионов России. А в число экспертов и компатриотов состязаний вошли победители первой чемпионатной волны, которые рассказали корреспонденту "РГ" о том, как складывается их карьера.

Напомним, Свердловская область одной из первых в стране присоединилась к движению WorldSkills. Сегодня рабочую элиту в регионе готовят по 20 направлениям на базе девяти образовательных учреждений. Среди них площадки, которые по международным экспертным оценкам считаются лучшими в России.

- WorldSkills - это не просто подготовка к соревнованиям. Это система опережающего образования. По сути, мы даем ребятам навыки, на которые производственники еще только формируют запрос, - отмечает российский менеджер компетенции "Сетевое и системное администрирование", преподаватель Уральского радиотехнического колледжа имени Попова Антон Уймин.

По его словам, вероятность успешного трудоустройства у студентов, прошедших обучение по стандартам WorldSkills, практически стопроцентная. А на чемпионов вообще очередь из работодателей. Первый из студентов колледжа российский победитель WorldSkills Максим Калинин работает в "АЙ-ТИ Групп", где за два года вырос в ведущего специалиста. Данил Лавров получил аналогичную должность в Росатоме, еще будучи студентом. Госкорпорация заключила с ним трудовой договор во время тренировок сборной перед национальным финалом 2018 года. Его, кстати, Данил выиграл с максимальным количеством баллов. Позже выступил в составе команды Росатома на чемпионате WorldSkills Hi-Tech в Екатеринбурге и завоевал два "золота".

"Хороший старт может получить каждый, кто готов развиваться в движении WorldSkills. Работодатели выходят на тебя напрямую", - говорит чемпион 2019 года

Еще один выпускник колледжа Дмитрий Титов стал первым на чемпионате мира-2019 в компетенции "Кибербезопасность". Теперь он строит карьеру в московском офисе дивизиона "Росэнергоатом".

- Хороший старт может получить каждый, кто готов развиваться в движении WorldSkills и имеет потенциал, - говорит он. - Работодатели выходят на тебя напрямую. Не только для того, чтобы ты представлял их в дальнейшем на соревнованиях. Они действительно заинтересованы в тебе как в специалисте.

Ряд предприятий региона реализует собственные образовательные программы - готовит кадры с нуля, под свои технологии и оборудование. Многие своих студентов также проводят через систему WorldSkills. Так, Группа ЧТПЗ включилась в движение в 2012 году. С этого времени учащиеся программы "Будущее белой металлургии" завоевали на состязаниях WorldSkills 152 медали разного достоинства, включая две серебряные и медальон "За профессионализм" на мировом чемпионате 2019 года. Первыми победителями стали Александр Литвиненко и Артур Исламов - в 2013-м они представляли нашу страну на WorldSkills International в Германии, где вошли в число сильнейших в компетенции "Мехатроника". Сегодня ребята работают на Первоуральском новотрубном заводе в электросталеплавильном цехе: в свои 25 Артур занимает должность ведущего инженера по надежности, Александр - начальника службы промышленной автоматизации.

А еще чемпионы движения WorldSkills часто становятся педагогами, тренерами и наставниками. Выигравший мировые состязания в Абу-Даби в 2017-м Леонид Шмаков преподает в Тюменском государственном университете. Серебряный призер чемпионата EuroSkills в Будапеште Ирина Быкова готовит студентов, которые только включаются в WorldSkills.

Один из лучших пекарей мира Дарья Мальцева работает в Екатеринбургском экономико-технологическом колледже, который недавно окончила. Она входит в состав национальной сборной в компетенции "Хлебопечение". На чемпионате мира-2019 Дарья заняла четвертое место - до бронзы не хватило двух десятых балла. Сейчас готовится к европейскому первенству, которое пройдет нынешней осенью, а также стажировке в Австрии. Ранее девушка уже обучалась в Корее, Китае и Швейцарии. Она хочет собрать лучший мировой опыт, чтобы в дальнейшем передать его своим студентам. А еще Дарья тренирует новичков движения WorldSkills, собираясь со временем выйти на уровень профессионального наставничества. Ее ученица успешно дебютировала на VIII региональном чемпионате.

- Первые состязания WorldSkills в 2013-2015 годах дали возможность увидеть наше профессиональное образование со стороны и внедрить новые технологии обучения. Если изначально мы уступали международным соперникам по всем показателям, то сегодня уже мир смотрит на Россию, как на главного конкурента: на последних состязаниях в Казани мы пропустили вперед только китайцев, - рассказала российский менеджер компетенции "Хлебопечение" Наталья Кожа. - Ребята, которые проходят через систему WorldSkills, действительно получают очень серьезную подготовку. И где бы они ни работали, за них не стыдно.

Кстати

Карьерные возможности участников WorldSkills расширятся: в России запускается платформа "Профессионалы 4.0". Это будет площадка для реализации бизнес-проектов ведущих компаний страны с привлечением талантливых молодых специалистов. Проект презентуют на национальном финале WorldSkills-2020, который состоится в июле в Новокузнецке.