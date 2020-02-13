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13.02.2020 09:11
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"Наставник" созрел

Уральская аспирантка вывела новый гибрид томата
Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 31(8085)
Впервые премию губернатора Свердловской области за разработки в области сельского хозяйства получила аспирант Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) Валентина Куимова. Появление агрономинации для поощрения молодых ученых свидетельствует об актуальности темы продовольственной безопасности и импортозамещения.
Валентина Куимова (справа) души не чает в своих зеленых питомцах. Фото: Пресс-служба УГМК Валентина Куимова (справа) души не чает в своих зеленых питомцах. Фото: Пресс-служба УГМК
Валентина Куимова (справа) души не чает в своих зеленых питомцах. Фото: Пресс-служба УГМК

Новый гибрид сорта "Наставник" - результат четырех лет исследований. Он дает большой урожай - более 40 килограммов с квадратного метра - в климатических условиях Урала и устойчив к основным заболеваниям этой культуры.

- Уральские тепличные хозяйства в основном выращивают томаты из голландских семян. Но мы должны иметь собственный семенной фонд, поэтому важно создать сорта, не уступающие зарубежным, - говорит научный руководитель Валентины Куимовой завкафедрой овощеводства и плодоводства УрГАУ Михаил Карпухин.

Фото: iStock
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Благодаря сотрудничеству с овощеводами тепличного комбината, что находится рядом с Екатеринбургом, селекционная работа продвигается почти вдвое быстрее: раньше для создания сорта с нужными характеристиками требовалось не менее семи лет, теперь же использование современных клеточных технологий сократило срок до 3-4 лет.

Труд кропотливый: семена сеют в минераловатные пробки, затем растения пересаживают в минераловатные кубики, а потом переносят на постоянное место в теплицу. Сейчас под стеклом на площади 250 квадратных метров растут 32 гибрида сорта "Наставник". Внешне вариации томата сильно отличаются - плоды от желтого и светло-розового до красного и черного цветов. Но в промышленное производство запустят самый плодовитый и крепкий гибрид. Мониторинг позволяет отследить устойчивость каждого растения к заболеваниям и отсеять неудачные варианты.

Тут же проходит соревнование между уральскими гибридами и голландскими - это, по словам овощеводов, гарантирует чистоту эксперимента.

Экономика АПК Общество Наука Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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