Уральская аспирантка вывела новый гибрид томата

Впервые премию губернатора Свердловской области за разработки в области сельского хозяйства получила аспирант Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) Валентина Куимова. Появление агрономинации для поощрения молодых ученых свидетельствует об актуальности темы продовольственной безопасности и импортозамещения.

Новый гибрид сорта "Наставник" - результат четырех лет исследований. Он дает большой урожай - более 40 килограммов с квадратного метра - в климатических условиях Урала и устойчив к основным заболеваниям этой культуры.

- Уральские тепличные хозяйства в основном выращивают томаты из голландских семян. Но мы должны иметь собственный семенной фонд, поэтому важно создать сорта, не уступающие зарубежным, - говорит научный руководитель Валентины Куимовой завкафедрой овощеводства и плодоводства УрГАУ Михаил Карпухин.

Благодаря сотрудничеству с овощеводами тепличного комбината, что находится рядом с Екатеринбургом, селекционная работа продвигается почти вдвое быстрее: раньше для создания сорта с нужными характеристиками требовалось не менее семи лет, теперь же использование современных клеточных технологий сократило срок до 3-4 лет.

Труд кропотливый: семена сеют в минераловатные пробки, затем растения пересаживают в минераловатные кубики, а потом переносят на постоянное место в теплицу. Сейчас под стеклом на площади 250 квадратных метров растут 32 гибрида сорта "Наставник". Внешне вариации томата сильно отличаются - плоды от желтого и светло-розового до красного и черного цветов. Но в промышленное производство запустят самый плодовитый и крепкий гибрид. Мониторинг позволяет отследить устойчивость каждого растения к заболеваниям и отсеять неудачные варианты.

Тут же проходит соревнование между уральскими гибридами и голландскими - это, по словам овощеводов, гарантирует чистоту эксперимента.