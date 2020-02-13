На прошлой неделе в столице Урала завершился российский чемпионат WorldSkills, в ближайшие выходные "ТехноНочь" соберет любителей технического творчества - от дошкольников до пенсионеров, а в середине марта состоится "Стартап-тур" от фонда "Сколково". Эти разноплановые мероприятия объединяет площадка - Технопарк высоких технологий Свердловской области. Как утверждает его генеральный директор Марат Нуриев, технопарк работает 24 часа в сутки семь дней в неделю.

Марат Равилович, за последние 10-15 лет в стране, да и в нашем регионе создана разветвленная инфраструктура поддержки малого бизнеса: бизнес-инкубаторы, индустриальные и технопарки, государственные и частные. Каково место вашего учреждения в этой сложной системе?

Марат Нуриев: Давайте разберемся вместе: в РФ было несколько программ строительства технопарков - по линии Минэкономразвития, Минпромторга, Минкомсвязи, по другим направлениям. Например, есть агропарки, экотехнопарки и т.д. Наш был создан Минкомсвязи в числе 12 технопарков высоких технологий. Мы стали последними - самыми молодыми и самыми крутыми. У всех 12-ти есть общее направление деятельности - IT. Некоторые этим и ограничиваются, у других более широкий спектр интересов. В частности, у нас четыре основных направления работы: IT; промышленная автоматика, автоматизация, роботостроение; энергоэффективность, энергосбережение, альтернативные источники энергии; новые материалы и технологии.

Есть еще пятое направление, неофициальное, но мы им активно занимаемся с подачи областных властей, - подготовка новых кадров для инновационной промышленности. Один из наших резидентов - Межрегиональный центр компетенций - это площадка WorldSkills в Екатеринбурге, по сути, "олимпийская деревня", где тренируется сборная России по ряду компетенций WorldSkills. Здесь же проводятся региональные и корпоративные чемпионаты WorldSkills.

Кто ваши учредители, какова правовая форма?

Марат Нуриев: Управляющая компания Технопарка высоких технологий "Университетский" - акционерное общество, 100 процентов акций которого в собственности правительства Свердловской области. То есть это коммерческая структура, но принадлежит она государству. Курирует нас министерство промышленности и науки региона.

В какую сумму обошлось строительство технопарка и из каких источников финансировалось?

Марат Нуриев: Финансировали Минкомсвязи РФ и область - 50 на 50. Проект стоил 1,2 миллиарда рублей: здание площадью 28 тысяч квадратных метров и его наполнение - это самый малозатратный подобный объект в стране, например, в IT-парке Казани только data-центр дороже, чем весь наш технопарк.

А кто содержит это здание? Областной бюджет?

Марат Нуриев: Есть субсидия от министерства промышленности, но совсем небольшая - 60 миллионов рублей в год. С каждым годом она будет уменьшаться, потому что выручка технопарка увеличивается. С одной стороны, мы институт развития, задача которого - поддерживать предпринимателей-инноваторов, с другой - как акционерное общество мы должны зарабатывать. Что и делаем довольно успешно, например, проводя различные мероприятия, которые на нашей площадке проходят постоянно. Правда, отмечу: мы организуем также немало некоммерческих мероприятий, например, для школьников и студентов.

Кроме того, у нас есть свой инжиниринговый центр, оказывающий платные услуги, при этом прайс для резидентов технопарка минимальный. Ну и, конечно, доходы от аренды, хотя плата за помещения у нас одна из самых низких в Екатеринбурге - 417 рублей за квадратный метр (с НДС и коммунальными расходами). А еще есть коворкинг для студентов, где место вообще стоит 2000 рублей в месяц: мы не стремимся зарабатывать на тех, у кого нет денег, а есть идеи.

Задача команды - сделать так, чтобы проекты резидентов развивались гораздо быстрее, чем в любых деловых центрах и технопарках области

В чем еще преимущества резидентов технопарка?

Марат Нуриев: Мы как управляющая компания создаем им все условия для работы: чтобы были свет, тепло, Интернет, удобная парковка, хорошая столовая - мы, кстати, даже сменили оператора, когда стали получать претензии от резидентов к качеству питания. У нас есть кофейня, вендинговые аппараты для тех, кто работает ночью. Мы добились продления до технопарка маршрута рейсового городского автобуса, подписали соглашение с каршеринговой компанией. Это хардовые вещи, которые должны быть обязательно. Но существуют и мягкие услуги. Резиденты могут бесплатно пользоваться переговорными комнатами и другой инфраструктурой технопарка, например, хакспейсом - мастерской, где можно выполнить какую-то работу, используя современные станки, слесарно-монтажные и контрольно-измерительные инструменты.

То есть вы, по сути, просто предоставляете компаниям площади - как обычный бизнес-центр, но на льготных условиях?

Марат Нуриев: Нет, подход совершенно иной. Мы институт развития. Наша задача - сделать так, чтобы проекты резидентов развивались гораздо быстрее, чем в любых деловых центрах и технопарках области. Поэтому мы помогаем им решать конкретные задачи. У кого-то есть деньги, но требуется выход на корпорации - потенциальных заказчиков. Благодаря содействию министерства промышленности мы сводим на своей площадке крупные местные компании, федеральные холдинги и наших резидентов, например, в рамках питч-сессий, где команды компаний-резидентов представляют свои проекты. Некоторым не хватает узнаваемости - и с этим мы тоже можем им помочь. Третьим нужны кадры, четвертым - финансовая помощь, пятым - консультационная...

То есть вы их консультируете, финансируете и так далее?

Марат Нуриев: Нет, мы помогаем получить все эти услуги, взаимодействуя с различными институтами развития. Так, непосредственно на нашей площадке находятся Свердловский венчурный фонд и Фонд технологического развития промышленности, мы работаем с областным фондом поддержки предпринимательства, Союзом промышленников и предпринимателей, Фондом Бортника и другими структурами: знакомим с их возможностями наших резидентов, проводим совместные мероприятия.

Вопросы сертификации и стандартизации продукции им помогает решить Региональный центр нормативно-технической поддержки инноваций, который также находится на нашей площадке. Мы проводим обучающие мероприятия для бизнеса, объясняя, как грамотно сертифицировать новый продукт, запатентовать разработку, защитить интеллектуальную собственность, в том числе на международном уровне, причем сделать это с минимальными затратами, а то и вообще бесплатно. Отмечу: чтобы получить все эти консультации и услуги, резидентам не нужно искать специалистов, куда-то ездить - все происходит на нашей площадке.

Еще один важный момент - наш технопарк является регоператором фонда "Сколково". Сегодня в Свердловской области 56 резидентов "Сколково". Когда мы только подписали соглашение и приступили к этой работе полтора года назад, их было 39. Все это делается опять же для удобства наших резидентов. Потому что "Сколково" - это широкие возможности: обнуление ряда налогов, снижение отчислений во внебюджетные фонды, возможности беспошлинного ввоза оборудования, серьезная грантовая поддержка. Мы, работая в режиме одного окна, отвечаем на все вопросы: юридические, финансовые, организационные... Кроме того, "Сколково" - это "тяжелая артиллерия": они способствуют соединению резидентов с очень крупными федеральными компаниями, на которые у них есть выходы.

Когда технопарк только построили, честно говоря, были сомнения, что огромное здание, расположенное практически за чертой города, среди леса, будет заполнено. Сколько у вас сейчас резидентов, много ли помещений пустует?

Марат Нуриев: Сегодня у нас 101 резидент. Вакантна одна комната площадью 35 метров, но уже есть претендент на нее. Кстати, наши резиденты видят плюс в том, что рядом прекрасный лес: мы организуем там для них соревнования по стрит-баскетболу, а еще проводим заседания тематических клубов, другие объединяющие их мероприятия. Вообще мы изначально стремились создать особую экосреду, и у нас это получилось: постоянное общение резидентов между собой, взаимодействие и помощь друг другу, обмен информацией через соцсети и чат технопарка - в этом бульончике кипят идеи и рождаются новые направления.

Сегодня главное ограничение - в производственных, сборочных цехах. Ведь у нас много растущих компаний: когда они сюда пришли, у них было три-четыре человека и идея. Мы помогли попасть в программу компенсации затрат, получить гранты, микрозаймы - и сейчас уже им тесно в технопарке: требуются новые лаборатории и цеха под полноценное производство. У 11 резидентов есть четкий запрос на расширение площадей, и мы совместно с минпромнауки и мининвестразвития формируем заявку на финансирование строительства, надеемся привлечь деньги Федерации.

То есть в технопарке нет ограничений по размеру бизнеса, как в бизнес-инкубаторе?

Марат Нуриев: Обычно к нам приходят небольшие компании, даже стартапы. Если они вырастут в "единорогов", мы будем только рады.

Вы дружите со студенческой молодежью?

Марат Нуриев: Работаем практически со всеми вузами Екатеринбурга, с восемью подписаны соглашения. Вообще развитие инноваций - это молодежная тема. Ежегодно в технопарке проходит предакселерационная программа "Навигатор инноватора" для студентов и молодых ученых. 16 марта начнется "Стартап-тур", который пройдет по 10 городам: эксперты "Сколково" отбирают лучшие проекты, которые получат гранты.

Вы упомянули, что екатеринбургский технопарк высоких технологий - самый молодой в стране среди своих "коллег". А насколько вы успешны в сравнении с ними?

Марат Нуриев: Старт был трудным, мы оказались в роли догоняющих. В рейтинге, который составляет Ассоциация кластеров и технопарков России, мы поначалу были в последней, пятой группе, потом перешли в четвертую, а в прошлом году вошли в первую, высшую группу - в ней 11 технопарков из 80-ти.