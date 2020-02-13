В большинстве крупных городов России подешевела коммерческая недвижимость

За последние полгода в большинстве российских городов-миллионников наблюдается снижение цен на аренду коммерческой недвижимости. "Наибольший спад произошел в сегменте офисных помещений - на 25,2 процента до 28 795 рублей. Помещения производственного назначения подешевели на 11,8 процента, а торговые - на 9,1", - сообщают эксперты портала Domofond.ru.

Итак, первый в рейтинге по приросту арендных ставок на офисы - Волгоград (12 процентов). Наступает ему на пятки Пермь - 11,8 процента. "При этом помещения в Волгограде прибавили в цене 1 500 рублей в месяц, а пермские - 1 790 рублей", - отмечают аналитики.

На третьем месте - Воронеж: тут офисы подорожали на 9 процентов с 18 350 до 20 000 рублей. Немого (на 5,3 - 4,5 процента) повысились ставки в Самаре, Новосибирске и Казани. Не изменились за полгода - в Красноярске, Нижнем Новгороде и Челябинске.

Далее идут города, где офисы стали стоить дешевле. Самая небольшая динамика в этой части рейтинга у Екатеринбурга, где объекты потеряли всего 0,3 процента. Максимальное падение зафиксировано в Москве: аренда офисов подешевела здесь за полгода на 36,9 процента (правда, средний размер ставки все равно самый высокий в стране - 129 601 рублей в месяц).

Прилично потеряли в цене площади в Омске (минус 14,7 процента), в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону (минус 6,1 процента в обоих случаях).

Что касается производственных помещений, то лишь в Омске ставки на их аренду не изменились. При этом в четырех городах-миллионниках они выросли, а в десяти - снизились.

Лидером роста стал Красноярск, где за полгода стоимость месячной аренды поднялась на 50 процентов. Меньше всего прибавили цены в Казани: на 0,1 процента. Максимальное падение стоимости аренды производственных площадей зафиксировано в Новосибирске - 35,7 процента. Екатеринбургские и челябинские объекты потеряли 3,3 и 1,8 процента, соответственно.

Еще один сегмент - торговые помещения - подорожал в Ростове-на-Дону, Омске, Казани и Волгограде (на 10, 5 и 4,2 процента, соответственно). В Самаре цены за полгода не изменились. А в десяти мегаполисах - снизились.

"Меньше всего - в Нижнем Новгороде (0,2), Челябинске (1,8) и Красноярске (2,8 процента). Максимальное снижение - в столице: за полгода средняя стоимость аренды торговых объектов упала тут на 36 процентов", - резюмируют специалисты.