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13.02.2020 16:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинске таксист избил пассажиров за просьбу их подвезти

Текст: Анна Шиллер

В Челябинске водитель такси оскорбил пассажиров и подрался с ними, когда они попросили его заехать еще по одному адресу. Об этом сообщили "РГ" в УМВД по Челябинской области.

Ранее об этом инциденте рассказала в социальных сетях пассажирка, которая ехала вместе с беременной подругой и ее супругом, а также еще двумя девушками.

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- В отделе полиции Тракторозаводский УМВД по городу Челябинску в отношении таксиста было заведено уголовное дело по части первой статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", - пояснили в региональном управлении.

Как утверждает одна из пострадавших, таксист в ответ на просьбу их подвезти в другое место, грубо отказал им и выгнал из машины. В итоге, разгорелся конфликт: мужчина вступился за женщин, и началась потасовка. Серьезного ущерба здоровью участников конфликта, по заявлению УМВД, нанесено не было.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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