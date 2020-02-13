Курганский кластер арматуростроения расширяет географию. О готовности войти в это объединение заявил ведущий технический вуз России - МГТУ имени Баумана.

- Ввиду объективных процессов промышленность из Москвы ушла в регионы, а мы должны быть ближе к заказчику, для которого готовим кадры, - рассказал во время визита в Зауралье руководитель научно-учебного комплекса, декан факультета "Энергомашиностроение" Анатолий Жердев. - Мы заинтересованы и в подготовке профессионалов в области арматуростроения. Словом, нам нужны ученики, а вам - специалисты.

По словам завкафедрой вакуумной и компрессорной техники Андрея Чернышева, сотрудничество с курганским кластером открывает для вуза новые горизонты.

- До сих пор мы занимались арматурой для специальных отраслей, - пояснил профессор. - Кафедры и направления были созданы под развитие ракетно-космической, авиационной, оборонной техники. Но в последние десятилетия фокус смещается на коммунальное хозяйство, энергетику, атомную промышленность. Нужны конкретные задачи от промышленности, а мы готовы использовать для их решения весь наш научный и педагогический потенциал.

Гости признались, что масса идей, рождающихся в университетах, лежит мертвым грузом, не доходит до реального сектора. Чтобы идею подхватили производственники, нужна как минимум опытно-промышленная установка, а для этого необходимо финансирование. Раньше такие задачи решала отраслевая наука, которая "доращивала" студенческую идею до производственной технологии. Сейчас это звено выпало. С помощью кооперации вуза с кластером его можно восстановить.

Чтобы идею подхватили производственники, нужна опытно-промышленная установка, а для этого необходимы деньги

Бизнес тоже кровно заинтересован в сотрудничестве с наукой. Арматуростроители впервые заговорили об этом еще на российском отраслевом форуме, прошедшем в Кургане в сентябре 2018 года. Тогда, рассказывает гендиректор Агентства технологического развития Курганской области Сергей Сухарев, была создана инициативная группа, разработавшая концепцию проекта "Развитие межрегиональной индустриальной платформы". Основной акцент в ней сделан именно на производстве инновационной продукции: платформа будет оказывать поддержку предприятиям, выпускающим технически сложное нефтегазовое оборудование, производство которого дает максимальный экономический эффект.

Ильгиз Чиняев, директор научно-производственной фирмы, специализирующейся на разработке таких изделий, предлагает создать в регионе с участием государственных, научных структур и промышленных предприятий инжиниринговый центр. Подобные структуры активно развиваются в Германии при поддержке государства. Заказы для них формируют промпредприятия, а к их выполнению подключают инженеров, ученых и даже студентов. В России, по официальным данным за 2018 год, импорт трубопроводной арматуры составил 56 процентов, или около 90 миллиардов рублей в год по среднему курсу валют, - на такую сумму нефтегазовые компании ежегодно закупают продукцию у иностранных производителей. Импортозамещение в этой отрасли идет тяжело, ведь на создание новых технологий, проведение НИОКР требуется много средств и времени. Нефтегазовые компании финансировать такие разработки не готовы, а у производителей трубопроводной арматуры недостаточно своих ресурсов, нет базы для проведения исследований.

Межрегиональное объединение могло бы помочь бизнесу решить проблему технической диагностики и внедрения новшеств: сегодня, по выражению Александра Жилина, возглавляющего совет директоров другого предприятия по выпуску трубопроводной арматуры, чтобы внедрить что-то новое в производство, нужно пройти семь кругов ада: российские компании очень консервативны.

Еще одна головная боль инноваторов - ГОСТы и другие нормативные документы, которые зачастую не гармонизированы с международными стандартами. Это мешает не только совершенствовать продукцию, повышать ее конкурентоспособность, но и выходить с ней на мировой рынок.

Словом, работы для ученых в сегменте арматуростроения много. Кстати, в кластер уже входит местный вуз - Курганский госуниверситет (КГУ). Он тоже заинтересован в заказах бизнеса и на подготовку специалистов, и на научные разработки. Однако соперничества с Бауманкой не будет - наоборот, сотрудничество с легендарным университетом может вывести курганский вуз на более высокий уровень, считают в КГУ. По мнению первого проректора Софьи Щербич, совместная работа над научно-исследовательскими проектами очень перспективна, а поддержка Агентства технологического развития Курганской области поможет их внедрению и расширению сферы применения инноваций в реальном секторе экономики региона.