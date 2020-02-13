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13.02.2020 19:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вместо платежки - открытка

В Сургутском районе Югры на год освободили ветеранов от платежей за коммуналку и списали долги
Текст: Елена Мационг, Михаил Пинкус ("Российская газета", ХМАО-Югра - Челябинск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 32(8086)
В течение всего года ветеранам Великой Отечественной и труженикам тыла Сургутского района Югры вместо платежки за оплату "коммуналки" будет приходить поздравление с Победой. Кроме того, с них не будут брать взносы за капремонт и вывоз бытовых отходов.
Фото: Сергей Коньков/ТАСС Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Фото: Сергей Коньков/ТАСС

- За все это заплатят участники акции, которую мы объявили, - рассказывает глава Сургутского района Андрей Трубецкой. - Предприниматели и руководители предприятий нас дружно поддержали, никто не отказался в ней участвовать. Все понимают: нет чужих ветеранов - есть наши, родные бабушки и дедушки. Тем более у нас в районе их осталось, увы, всего 68 человек.

Фото: РИА Новости
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В районе будут также списаны с ветеранов все долги, которые у них накопились. Это порядка 300 тысяч рублей. А 19 фронтовикам сделают еще и ремонт в квартирах.

Отметим, каждый год в Югре перед Днем Победы проходит рейд "Как живешь, ветеран?".

Сотрудники социальных служб, врачи, общественники тщательно обследуют условия, в которых живет каждый ветеран округа. Кому-то необходимо помочь с дорогостоящими лекарствами, кому-то отремонтировать квартиру или дом, а кому-то нужно заменить устаревшую бутовую технику - проблемы каждого стараются оперативно решить.

Кроме того, в регионе ведется постоянный мониторинг здоровья ветеранов. Каждый месяц проводится их диспансерное обследование, в том числе на дому. Одиноким ветеранам, которым сложно передвигаться самостоятельно, лекарства доставляют на дом.

А в Челябинске организован благотворительный марафон "Тепло в дома ветеранам". К нему предлагают присоединиться управляющим компаниям, монтажным фирмам и частным бригадам. Кроме того, партнерами проекта могут стать любые коммерческие организации, которые готовы помочь в приобретении сантехники. Это будет хорошей заботой о благополучии и комфорте ветеранов войны в преддверии юбилейной даты, считают в благотворительном фонде "Мечта", организовавшем акцию.

Так, в рамках марафона сантехники побывали в квартире труженицы тыла Линды Рычковой, в которой она проживает уже более 50 лет. Женщина похоронила сына, погибшего в Афганистане, и мужа, который не смог справиться с утратой.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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Как сообщили в городской администрации, монтажная служба одной из компаний - участниц марафона проложила в квартире новые канализационные трубы взамен проржавевшим, установила новую раковину и унитаз, поменяла смесители и сифоны в ванной и на кухне. А заметив плачевное состояние мойки на кухне, решили заменить и ее.

Рассказывая гостям о военных годах, Линда Степановна не могла сдержать слез. "Когда началась война, я только четвертый класс закончила, и нас всех, ребят 11-12 лет послали работать на эвакуированный на Урал Московский ЗИС. Мужчины уже ушли воевать, а мы, дети, встали за станки и изготавливали "полуторки", которые сразу же шли на фронт. Как сейчас помню, передо мной висел плакат: "Все для фронта, все для победы". Так я, 11-летняя девчонка, как встала к станку, так и простояла всю войну. По 10 часов на холоде, голодная, а посмотришь на плакат и думаешь: надо делать, а то немец придет. Так и выстояли, - рассказала труженица тыла.

- Впервые благотворительный марафон "Тепло в дома ветеранов" стартовал в Челябинске пять лет назад, - поясняет председатель Благотворительного фонда "Мечта" Сергей Ермаков. - Тогда к ней присоединились сантехники из Свердловской, Курганской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО, Сибирского и Приволжского округов и Москвы.

В этом году в Челябинске заканчивается ремонт и замена сантехники в четвертой квартире ветерана. Все работы проводятся сантехниками в свободное время, а материалы бесплатно предоставляет один из торговых домов региона.

Будут списаны и все долги ветеранам. А для 19 фронтовиков сделают еще и ремонт в квартирах

В череде мероприятий, посвященных освобождению от немецко-фашистских захватчиков, в Аксайском районе Ростовской области впервые пройдет акция "Бессмертный женский полк Аксайского района". Но особое внимание будет уделено заботе о ветеранах. Все они пройдут углубленные медицинские осмотры, по итогам которых при необходимости будет организовано стационарное лечение.

Также проводится мониторинг социально-бытового положения участников войны, тружеников тыла, чтобы выявить нуждающихся в оказании помощи и помочь им в решении бытовых проблем.

Общество Соцсфера Экономика ЖКХ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО 75-летие Победы

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