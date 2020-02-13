В Сургутском районе ветеранов освободили от долгов и платы за ЖКУ

В течение всего года ветеранам Великой Отечественной и труженикам тыла Сургутского района Югры вместо платежки за оплату "коммуналки" будет приходить поздравление с Победой. Кроме того, с них не будут брать взносы за капремонт и обращение с отходами.

Акция называется "Поколению победителей", ее организовал местный департамент ЖКХ, а партнерами стали целый ряд коммунальных предприятий города. То есть на оплату счетов ветеранов деньги пойдут не бюджетные.

- Эти мероприятия не будут стоить жителям ни копейки - все за счет участников акции. Знаете, никто из партнеров нам не отказал. Все понимают: нет каких-то официальных чужих ветеранов - есть наши, родные бабушки и дедушки. Увы, у нас в районе их осталось всего 68 человек- отметил Андрей Трубецкой, глава Сургутского района.

Кроме того, в районе будут списаны и все долги ветеранам, которые накопились на сегодня. Это порядка 300 тысяч рублей. А для 19 пожилых людей сделают еще и ремонт в квартирах.

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В Югре ведется постоянный мониторинг здоровья ветеранов. Каждый месяц проводится их диспансерное обследование, в том числе на дому. Одиноким ветеранам, которым сложно передвигаться самостоятельно, лекарства доставляют на дом.

Каждый год в автономном округе перед Днем Победы проходит рейд "Как живешь, ветеран?". Сотрудники социальных служб, врачи, общественники тщательно обследуют условия, в которых живут пожилые люди. Кому-то необходимо помочь с дорогостоящими лекарствами, кому-то отремонтировать квартиру или дом, а кому-то нужно заменить устаревшую бутовую технику - проблемы каждого стараются оперативно решить.