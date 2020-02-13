Новости

Воронежский детсад заплатит 600 тысяч обваренному компотом ребенку 10:29
В Волгограде гражданина Ирака осудили за смертельное ДТП 10:28
В Самаре стоматолога уволили за отказ лечить ВИЧ-инфицированных 10:28
Подрядчик восстановит обвалившийся фасад дома для репатриантов в Керчи 10:23
Жительница Югры отдала два миллиона рублей за избавление от "проклятия" 10:19
Названа предварительная причина ДТП под Псковом, где погибли 8 человек 10:19
Синоптики предупредили о сильнейшем снегопаде в горах Сочи 10:14
В Перми застройщику выставили счет за потребление тепла в будущем 10:10
На уральском заводе трое рабочих получили обширные ожоги 10:09
В Москве выпадет до двух сантиметров снега 10:07
Сотрудник спецсвязи в Брянске осужден пожизненно за убийство коллег 10:06
Пинками и молотком: как в ГДР собирали легендарный Trabant 10:01
В Китае зафиксировали рост смертности от коронавируса 09:51
К началу навигации отремонтируют причалы Северного Речного вокзала 09:19
Москвичи начали закрывать автономера деньгами 09:15
В Приморье задержали украинца, грозившего устроить вооруженное нападение 09:13
Власти Японии эвакуируют пожилых людей с круизного лайнера Diamond Princess 09:09
Вирусологи выяснили, как защитить организм от всех инфекций сразу 09:06
Обновленный Volkswagen Tiguan впервые показался без камуфляжа 09:01
Пастрняк сделал хет-трик и обошел Овечкина в списке лучших снайперов сезона 08:55
Посол РФ в Израиле рассказал о проблемах россиян при въезде в страну 08:48
Скончался легендарный разведчик Алексей Ботян 08:41
У россиян на Diamond Princess коронавирус не выявлен 08:40
Эндокринолог назвала сладости, которые точно не навредят при диабете 08:30
Nissan требует с Карлоса Гона 90 млн долларов 08:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как сэкономить на эксплуатации автомобиля
Как сэкономить на эксплуатации автомобиля
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
13.02.2020 09:09
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Пора сажать

Предприятия ТЭК вырубают больше лесных участков, чем рекультивируют
Текст: Анатолий Меньшиков
Российская газета - Экономика УРФО № 31(8085)
В ближайшие годы на территории Тюменской области ожидается появление новых лесопитомников стоимостью около трех миллиардов рублей. Инвестагентство региона подыскивает места для их размещения, ориентируясь на интерес бизнеса к таким проектам и стремительно возрастающий спрос на саженцы деревьев. Он наблюдается в России почти повсеместно, а в Западной Сибири ощущается наиболее остро в силу внушительного объема лесовосстановительных работ в районах добычи углеводородов.
Молодые сосны, высаженные несколько лет назад, скоро превратятся в полноценный лес. Фото: Татьяна Андреева/РГ Молодые сосны, высаженные несколько лет назад, скоро превратятся в полноценный лес. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Молодые сосны, высаженные несколько лет назад, скоро превратятся в полноценный лес. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Изменения в законодательстве заставляют недропользователей увеличивать расходы на компенсацию технологических вырубок. В таежной Югре под топор часто идет строевая сосна, ценнейший кедр. Площадь лицензионных участков огромна, в целом они занимают около трети территории автономии. Больших и малых проплешин, образовавшихся после обустройства промыслов, прокладки трубопроводов, ЛЭП, дорог, - тысячи.
Более 52 тысяч га новых лесов создали в Беларуси в 2019 году

Показательна статистика договоров аренды лесных угодий по видам использования. По данным окружного департамента недропользования и природных ресурсов, в общей массе арендованных участков доля предоставленных под разработку месторождений полезных ископаемых и геологическое изучение недр доходила в этом десятилетии до 70 процентов. С 2011-го по 2016 год площадь рекультивированных участков на территории ХМАО колебалась от 23,3 до 36,4 тысячи гектаров. Под вырубку, как заготовительную, так и технологическую, попадало несравнимо больше. С учетом нового, законодательно закрепленного правила возвращать за каждый утраченный гектар взрослых деревьев столько же c посадками возникает вопрос: кто с этой задачей справится и какими силами?

Предприятия ТЭК вроде бы не возражают против ускорения , но не хотели бы брать на себя функции лесоводческих хозяйств, создавать абсолютно непрофильные подразделения. Ведь помимо материально-технической базы нужно еще и штат профессионалов иметь, а в них ощущается дефицит. В 2019 году на Лесном форуме в Тюмени представители двух ведущих добывающих компаний Западной Сибири предостерегали от формального подхода к процессу, когда ради благополучных показателей засевают гиблые болотистые низины, где сосны не вырастают. Разумным будет, по мнению нефтяников, перечислять компенсационные средства специализированным отраслевым организациям, а те пусть отвечают за результат.

Прогнозная потребность регионов УрФО в саженцах через четыре года составит 65 миллионов штук - больше, чем в каком-либо другом федеральном округе

Предложение видится логичным. Правда, есть во многом негативный опыт другого аутсорсинга - отказа добывающих компаний от самостоятельной утилизации буровых шламов. За оказание этой услуги охотно берутся фирмы под экологическими вывесками, обладающие, правда, сомнительными технологиями, оборудованием и репутацией: у них все отлично в отчетных документах, фактически же переработка отходов имитируется. В нынешнем веке в Югре силовики заводили десятки уголовных дел против подрядчиков, паразитирующих на деньгах богатых заказчиков. Однако махинации с лесопосадками проделать сложнее.

Фото: iStock
Леспром осваивает технологии безотходной переработки древесины

Нефтяники, и не только они, сетуют также на нехватку саженцев. Спрос рождает предложение - потенциальные инвесторы готовы вложиться в создание питомников, просчитывают сроки окупаемости и уровень рентабельности. В этой связи вот что любопытно. Как показала практика, иные промышленные холдинги, арендующие обширные лесные массивы, изрядно экономят, если сами себя обеспечивают посадочным материалом. По данным Санкт-Петербургского НИИ лесного хозяйства, себестоимость сеянцев с закрытой корневой системой (ЗКС) в корпоративных теплицах в среднем на 30 процентов меньше рыночной покупной цены, а с открытой - в несколько раз.

Вместе с тем нет единой точки зрения о том, какая из этих систем практичнее, результативнее. Компании ТЭК, базирующиеся в северных регионах, вопрос волнует не в последнюю очередь, поскольку разница в цене значительная. В последние годы предпочтение, как правило, отдается дорогим саженцам, выращиваемым в земляных кассетных ячейках. Причем обычно за бюджетные деньги. Эксперты российского Гринписа утверждают: единого подхода быть не может - у каждой системы свои преимущества, выживаемость и скорость прироста зависят от множества факторов. Среди важнейших - география посадок. ЗКС (хвойные породы) эффективна в таежной зоне с умеренно-континентальным климатом, тогда как в засушливых районах результаты незавидные. Такие саженцы требуют строжайшего соблюдения технологий. Когда ими пренебрегают, неприхотливые собратья с открытой корневой системой имеют больше шансов на выживание.

Фото: ФБУ "АВИАЛЕСООХРАНА"
Рослесхоз предупредил о масштабных пожарах в Сибири

По словам Ивана Поздеева, начальника отдела по использованию и воспроизводству лесов департамента лесного хозяйства по УрФО, прогнозная потребность уральских регионов в саженцах с ЗКС через четыре года составит не менее 65 миллионов штук - больше, чем в каком-либо другом федеральном округе. Крупнейший тепличный комплекс построят в Свердловской области, он будет как раз корпоративным. Другая внушительная цифра: в 2020-м в Югре планируется заключить госконтракты на лесоустройство на площади 7,7 миллиона гектаров за 95,9 миллиона рублей, из которых львиная доля придется на субвенции федерального бюджета.

Вместе с тем, согласно аналитическим данным Российского центра защиты леса, площади сотни существующих уральских питомников задействованы лишь наполовину. Другой резерв - практически неиспользуемые ныне по целевому назначению на Южном и Среднем Урале лесосеменные участки единого генетико-селекционного комплекса.

Экономика Отрасли Ресурсы Экономика Финансы Инвестиции Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область УрФО Свердловская область УрФО Тюменская область УрФО ХМАО УрФО Челябинская область

Главное сегодня

Посол РФ в Израиле рассказал о проблемах россиян при въезде в страну
В Китае зафиксировали рост смертности от коронавируса
Россия не поддержала резолюцию Совбеза ООН по Ливии
В России предложили запретить шуметь днем
В Сирии военные США убили подростка из-за конфликта с местными жителями
Туризм
Туризм
Куда россияне чаще всего ездят на поездах
Рейтинг
Рейтинг
В каких регионах самый доступный бензин