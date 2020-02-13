В ближайшие годы на территории Тюменской области ожидается появление новых лесопитомников стоимостью около трех миллиардов рублей. Инвестагентство региона подыскивает места для их размещения, ориентируясь на интерес бизнеса к таким проектам и стремительно возрастающий спрос на саженцы деревьев. Он наблюдается в России почти повсеместно, а в Западной Сибири ощущается наиболее остро в силу внушительного объема лесовосстановительных работ в районах добычи углеводородов.

Изменения в законодательстве заставляют недропользователей увеличивать расходы на компенсацию технологических вырубок. В таежной Югре под топор часто идет строевая сосна, ценнейший кедр. Площадь лицензионных участков огромна, в целом они занимают около трети территории автономии. Больших и малых проплешин, образовавшихся после обустройства промыслов, прокладки трубопроводов, ЛЭП, дорог, - тысячи.

Показательна статистика договоров аренды лесных угодий по видам использования. По данным окружного департамента недропользования и природных ресурсов, в общей массе арендованных участков доля предоставленных под разработку месторождений полезных ископаемых и геологическое изучение недр доходила в этом десятилетии до 70 процентов. С 2011-го по 2016 год площадь рекультивированных участков на территории ХМАО колебалась от 23,3 до 36,4 тысячи гектаров. Под вырубку, как заготовительную, так и технологическую, попадало несравнимо больше. С учетом нового, законодательно закрепленного правила возвращать за каждый утраченный гектар взрослых деревьев столько же c посадками возникает вопрос: кто с этой задачей справится и какими силами?

Предприятия ТЭК вроде бы не возражают против ускорения , но не хотели бы брать на себя функции лесоводческих хозяйств, создавать абсолютно непрофильные подразделения. Ведь помимо материально-технической базы нужно еще и штат профессионалов иметь, а в них ощущается дефицит. В 2019 году на Лесном форуме в Тюмени представители двух ведущих добывающих компаний Западной Сибири предостерегали от формального подхода к процессу, когда ради благополучных показателей засевают гиблые болотистые низины, где сосны не вырастают. Разумным будет, по мнению нефтяников, перечислять компенсационные средства специализированным отраслевым организациям, а те пусть отвечают за результат.

Прогнозная потребность регионов УрФО в саженцах через четыре года составит 65 миллионов штук - больше, чем в каком-либо другом федеральном округе

Предложение видится логичным. Правда, есть во многом негативный опыт другого аутсорсинга - отказа добывающих компаний от самостоятельной утилизации буровых шламов. За оказание этой услуги охотно берутся фирмы под экологическими вывесками, обладающие, правда, сомнительными технологиями, оборудованием и репутацией: у них все отлично в отчетных документах, фактически же переработка отходов имитируется. В нынешнем веке в Югре силовики заводили десятки уголовных дел против подрядчиков, паразитирующих на деньгах богатых заказчиков. Однако махинации с лесопосадками проделать сложнее.

Нефтяники, и не только они, сетуют также на нехватку саженцев. Спрос рождает предложение - потенциальные инвесторы готовы вложиться в создание питомников, просчитывают сроки окупаемости и уровень рентабельности. В этой связи вот что любопытно. Как показала практика, иные промышленные холдинги, арендующие обширные лесные массивы, изрядно экономят, если сами себя обеспечивают посадочным материалом. По данным Санкт-Петербургского НИИ лесного хозяйства, себестоимость сеянцев с закрытой корневой системой (ЗКС) в корпоративных теплицах в среднем на 30 процентов меньше рыночной покупной цены, а с открытой - в несколько раз.

Вместе с тем нет единой точки зрения о том, какая из этих систем практичнее, результативнее. Компании ТЭК, базирующиеся в северных регионах, вопрос волнует не в последнюю очередь, поскольку разница в цене значительная. В последние годы предпочтение, как правило, отдается дорогим саженцам, выращиваемым в земляных кассетных ячейках. Причем обычно за бюджетные деньги. Эксперты российского Гринписа утверждают: единого подхода быть не может - у каждой системы свои преимущества, выживаемость и скорость прироста зависят от множества факторов. Среди важнейших - география посадок. ЗКС (хвойные породы) эффективна в таежной зоне с умеренно-континентальным климатом, тогда как в засушливых районах результаты незавидные. Такие саженцы требуют строжайшего соблюдения технологий. Когда ими пренебрегают, неприхотливые собратья с открытой корневой системой имеют больше шансов на выживание.

По словам Ивана Поздеева, начальника отдела по использованию и воспроизводству лесов департамента лесного хозяйства по УрФО, прогнозная потребность уральских регионов в саженцах с ЗКС через четыре года составит не менее 65 миллионов штук - больше, чем в каком-либо другом федеральном округе. Крупнейший тепличный комплекс построят в Свердловской области, он будет как раз корпоративным. Другая внушительная цифра: в 2020-м в Югре планируется заключить госконтракты на лесоустройство на площади 7,7 миллиона гектаров за 95,9 миллиона рублей, из которых львиная доля придется на субвенции федерального бюджета.

Вместе с тем, согласно аналитическим данным Российского центра защиты леса, площади сотни существующих уральских питомников задействованы лишь наполовину. Другой резерв - практически неиспользуемые ныне по целевому назначению на Южном и Среднем Урале лесосеменные участки единого генетико-селекционного комплекса.