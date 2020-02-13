Со следующей недели в регионе начнет работу комиссия по оспариванию кадастровой стоимости объектов капстроительства. Ее возглавили замминистра по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Елена Николаева и замруководителя управления Росреестра Татьяна Янтюшева, в состав вошли представители министерства инвестиций, общественных объединений бизнеса, а также два опытных оценщика и уполномоченный по защите прав предпринимателей.

В течение месяца эксперты рассмотрят заявления собственников недвижимости, по мнению которых кадастровая оценка завышена. В случае подтверждения ошибки цифры уменьшат. Если же владелец не согласится с решением комиссии, он может обратиться в суд.

Напомним: массовая кадастровая оценка 3,2 миллиона зданий и сооружений на Среднем Урале была утверждена в конце 2019 года. А с 1 января 2020-го в регионе начали начислять налог на имущество не от инвентаризационной стоимости, а от кадастровой.

Впрочем, кое для кого "час Ч" наступил раньше. Речь идет о так называемых "пятитысячниках" - офисных и торговых центрах площадью свыше 5000 метров.

- Критика идет со всех сторон, и, я считаю, несправедливая. У абсолютного большинства таких объектов кадастровая стоимость раньше была до тысячи рублей за квадратный метр: где-то рубль, где-то пять, а где-то вообще 0,5. Конечно, когда стало 30-40 тысяч, предприниматель недоволен. Но надо понимать, что специалисты государственного центра оценки никак не могут повлиять на параметры: расчеты производятся по формуле, разработанной Минэкономразвития РФ, фактическую информацию берут из ЕГРН, - поясняет замгубернатора Сергей Зырянов. - Наоборот, мы существенно сократили диапазон оценок (раньше нижняя граница кадастровой стоимости у схожих объектов была 50 копеек за метр, верхняя -12 тысяч!) и обеспечили преемственность данных. К сожалению, у регионов нет механизма внесения изменений в ЕГРН. Для корректировки методики расчетов создана федеральная рабочая группа, наши специалисты ездили на ее заседания. Единого мнения там пока нет.

В этом году региону предстоит еще одна массовая кадастровая оценка, теперь уже земельных участков, которых в базе 1,3 миллиона. Первые данные появятся к 1 апреля, после чего можно будет прикинуть примерное фискальное бремя.

Региональный бизнес-омбудсмен Елена Артюх советует собственникам уже сейчас озаботиться проверкой публичных реестров, чтобы недостоверные, неполные сведения не аукнулись необъективной кадастровой стоимостью в будущем. Также она считает необходимым синхронизировать региональные и муниципальные налоговые ставки, чтобы не порождать принципиально разную нагрузку на владельцев похожих объектов. Но при этом все-таки скорректировать методику массовой оценки.

- Это одна из системных проблем предпринимательства, поэтому в декабре 2019 года Борис Титов создал рабочую группу из 20 региональных уполномоченных по вопросам необоснованного роста издержек бизнеса в результате изменения кадастровой стоимости имущества. Мне предложено ее возглавить. Рассчитываю на помощь всех заинтересованных лиц в получении данных и предложений, - призвала Елена Артюх.