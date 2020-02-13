Эмоциональное выгорание, как и депрессия, может настигнуть любого, даже самого высококлассного и творческого специалиста - недуг XXI века поражает все больше работников во всех сферах. Для бизнеса этот "вирус" тоже становится опасен: отправить захандрившего сотрудника на больничный сложно, уволить - негуманно. А его производительность тем временем стремится к нулю...

- Необходимо учитывать, что на состояние человека влияют не только отношения внутри коллектива, но и обстоятельства личной жизни. Когда у сотрудника много нерешенных семейных вопросов, работать продуктивно ему сложно, а тем более показывать более высокие результаты, которых компания от него ждет, - говорит профессор Уральского государственного экономического университета Алла Матвеева.

Взгляды на ситуацию работодателей разнятся: кто-то считает, что все проблемы должны оставаться дома, и следует увольнять тех, кто пытается принести своих "тараканов в голове" на работу, а кто-то готов открыть штатную ставку психолога, чтобы иметь здоровый коллектив.

Так, специалист по кадрам одного из местных банков рассказывает: даже у самых стрессоустойчивых работников порой сдают нервы в гонке за плановыми показателями, а соревновательность делает дружбу между коллегами почти невозможной. Здесь и пришел на помощь специалист: к нему может в любой момент обратиться каждый работник. Непопулярными услуги нового коллеги были лишь первый месяц, но, когда кабинет психолога отделили от общего зала, тайком в него периодически начали наведываться все, от уборщицы до руководителя.

Специалиста, зарабатывающего от тысячи рублей за час консультации, можно соблазнить устроиться на полный день только очень солидным окладом

- Экономический эффект мы не подсчитали - это сложно сделать, но атмосфера явно стала менее напряженной, люди теперь реже увольняются. Переживаем, что будем делать, когда наша палочка-выручалочка уйдет в отпуск, - рассказывает эйчар Елена.

Пока по-настоящему стабильный спрос на психологов есть в полиции, МЧС и других силовых структурах, специфика работы которых подразумевает экстремальные нагрузки на психику. Стала уже обычной и должность школьного психолога, который заботится о здоровье не только детского, но и педагогического коллектива. В последние годы активизировался и бизнес: во многих крупных компаниях человеку, который принесет мир в коллектив, готовы положить приличный оклад и посулить разнообразные "пряники", включая добровольное медицинское страхование и премии.

Как рассказали корреспонденту "РГ" специалисты этой сферы, их зарплата колеблется от 12 до 65 тысяч рублей. На размер оклада, разумеется, влияет стаж: вчерашние студенты могут рассчитывать разве что на 12-20 тысяч. В госучреждениях оплата труда психологов обычно не превышает 30 тысяч рублей, ну а в частных структурах - 25-65 тысяч, а то и более. Однако даже такие вакансии нередко пустуют: хорошего специалиста, привыкшего зарабатывать от тысячи рублей за час консультации, можно соблазнить устроиться на полный день только очень солидным окладом. Ну а на это готовы далеко не все работодатели.

Иногда руководитель вообще пытается взять роль психолога на себя. И здесь уж как повезет: мудрости, времени и знаний хватает не каждому начальнику. Бывает, что попытка установить доверительные отношения и дружелюбный настрой в коллективе, напротив, усугубляет ситуацию.

- У нас федеральная компания. Директор филиала постоянно выезжал на тематические мероприятия, читал книги по тимбилдингу и на нас экспериментировал. Например, у меня с другой сотрудницей был конфликт. Хотя мы мало соприкасались по работе, но он решил, что это всем мешает. Раньше мы были в разных сменах, а тут нас стали заставлять работать в паре: где-то он вычитал, что это поможет нам стать лучшей командой в коллективе. В итоге та девушка уволилась - ушла к конкурентам. Очень долго не могли найти ей замену, ведь она была хорошим специалистом-продажником, - рассказывает Полина, старший менеджер по продажам крупной компании-провайдера.

- У психолога, в отличие от руководителя, есть свой психолог, к которому он ходит на консультации, чтобы не переносить на клиентов собственные проблемы. Начальник может, конечно, дать мудрый совет, но только исходя из собственного опыта. И если психолог прорабатывает с человеком пути решения проблем с позиции, что тот сам ответственен за результат, то в случае с советчиком "свыше" в неудаче подчиненный будет винить именно его, - подчеркивает психолог-консультант Инесса Кашуба.

Впрочем, включать психолога в штат, особенно если организация некрупная, совсем не обязательно. Более того, есть мнение, что это даже противопоказано, ведь он со временем станет частью коллектива со всеми его проблемами и тогда вряд ли сможет сохранять беспристрастность в общении с коллегами.

- Позиция стороннего психолога-консультанта предполагает нейтральный подход. Однако одновременно у него могут возникнуть проблемы из-за недостаточного знания реальной ситуации в организации: ему будет сложно быстро определить глубинные причины психологических проблем в коллективе. Штатный психолог, хотя в его позиции есть свои минусы, может досконально знать организационную и кадровую ситуацию и зарубить конфликты на корню, - рассуждает Алла Матвеева.

Между тем

Как рассказала одна из наших собеседниц, некоторые руководители пытаются прибегнуть к помощи знатока человеческих душ с неблаговидной целью. Например, специалисту поручили составить психологические портреты работников, не афишируя это и не обсуждая с ними, - исключительно для начальника, который хотел с помощью эксклюзивной информации "дергать подчиненных за ниточки". Психолог выполнять столь неэтичное задание отказался.