Реставрация Биг-Бена обойдется в 80 миллионов

Счет за ремонт часов на почти восемьдесят миллионов британских фунтов - это возможно, если часы, о которых идет речь, это знаменитый лондонский Биг-Бен.

Напомним, что с 2017 года часовая башня Вестминстерского дворца, которая еще называется Башней Елизаветы, закрыта строительными лесами. До 2021 года там будут проводиться реставрационные работы. Изначально их стоимость оценивалась в 61,1 миллиона фунтов, но в процессе выяснилось, что за 177 лет с момента окончания строительства механизм Биг-Бена изрядно поизносился из-за загрязненной окружающей среды. Кроме того, вражеский авианалет в мае 1941 года сильно повредил главное здание палаты общин, и хотя сама часовая башня выстояла, ее крыша и циферблаты были повреждены.

Генеральный директор палаты общин Ян Эйллс сообщил, что реставрация будет стоить 79, 7 миллиона, и пояснил, что "понять, насколько серьезно повреждена башня, было невозможно до тех пор, пока не установили строительные леса". "Мы только сейчас смогли подсчитать, какая суммапонадобятся для ее восстановления", - цитирует его The Guardian.