Рособрнадзор продлил сроки подачи заявлений на ОГЭ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки продлила сроки подачи заявлений на участие в ОГЭ-2020. Раньше выпускники девятых классов могли подать заявление на экзамены до 1 марта включительно. Теперь этот срок продлили на еще один день - до 2 марта.

- Так как в 2020 году 1 марта - это выходной день, днем окончания приема заявлений будет являться следующий за ним рабочий день - 2 марта, - сообщил замруководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. - Соответствующее письмо мы направили в регионы.

Выпускники девятых классов подают заявление на ОГЭ в своей же школе. В нем нужно указать выбранные предметы. Для получения аттестата нужно будет сдать два обязательных (русский язык и математику) и два предмета по выбору. Среди них: литература, химия, физика, биология, география, обществознание, история, информатика, иностранные языки.

Что важно? Школьники, изучавшие родной язык из числа языков народов РФ и литературу народов РФ на родном языке, могут выбрать для сдачи и эти предметы.

Также в заявлении выпускник указывает форму итоговой аттестации. Формат проведения ОГЭ приближен к ЕГЭ.

Но есть еще второй формат государственной итоговой аттестации в девятых классах - ГВЭ со стандартными билетами и заданиями: он доступен для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и некоторых других категорий.

Предполагается, что ОГЭ в этом году будут сдавать около 1,5 миллиона ребят (именно столько 9-классников прошли через итоговое собеседование, которое является допуском к экзаменам). Для тех, кто получит за собеседование "незачет", есть дополнительные сроки - 11 марта и 18 мая.