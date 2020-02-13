Рособрнадзор продлил сроки подачи заявлений на ОГЭ

Новости

В Сургутском районе ветеранов освободили от долгов и платы за ЖКУ 11:59
В электронной медкарте открыли доступ к прививкам детей 11:55
У "Аладдина" Гая Ричи появится продолжение 11:54
Московские заводы позвали на бесплатные экскурсии 11:51
В Хабаровском крае из-за гололеда ограничили движение автобусов 11:49
В Крыму спасатели вытянули зависшее над обрывом авто с людьми 11:47
Культовая комедия "Дорогая, я уменьшил детей" получит продолжение 11:44
СМИ: "Санса Старк" из "Игры престолов" впервые станет мамой 11:29
Депутаты предложили меры против скрутки пробега авто при продаже 11:28
В Москве снесут заброшенный кинотеатр "Севастополь" 11:27
Жителя Якутии осудили за незаконный оборот пяти килограммов золота 11:21
Более 50 услуг и сервисов запустили и улучшили по просьбам москвичей 11:21
В янтаре нашли древнюю пчелу, сохранившую черты хищных предков 11:18
Иркутскую колонию проверят из-за фото застолья с участием убийцы Немцова 11:14
Заммэра Москвы: Подтвержденных случаев коронавируса в столице нет 11:13
Названы самые "свадебные" города России 11:12
Генетики обнаружили ДНК неизвестного вида гоминид в геноме африканцев 11:10
Стивен Кинг объяснил продажу прав на экранизацию томской школьнице 11:06
В Костроме на мосту загорелся автобус с пассажирами 11:05
Hyundai вывел на тест новый электрокроссовер 11:05
Как поймать в кадр редкое животное: фотограф Михаил Ездаков поделился секретами фотоохоты 10:54
В Китае уволили высокопоставленных чиновников из-за коронавируса 10:53
В Сибири задержан полицейский, делившийся за взятки данными об умерших 10:47
Владелец "Сочи" заявил, что Кокорин согласился на переход в его клуб 10:45
14 станций МЦД получат новые названия 10:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Доктор наук рассказал, в чем слабость сильного пола
Доктор наук рассказал, в чем слабость сильного пола
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
13.02.2020 11:07
Рубрика: Общество

Рособрнадзор продлил сроки подачи заявлений на ОГЭ

Текст: Ксения Колесникова
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки продлила сроки подачи заявлений на участие в ОГЭ-2020. Раньше выпускники девятых классов могли подать заявление на экзамены до 1 марта включительно. Теперь этот срок продлили на еще один день - до 2 марта.
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

- Так как в 2020 году 1 марта - это выходной день, днем окончания приема заявлений будет являться следующий за ним рабочий день - 2 марта, - сообщил замруководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. - Соответствующее письмо мы направили в регионы.

Выпускники девятых классов подают заявление на ОГЭ в своей же школе. В нем нужно указать выбранные предметы. Для получения аттестата нужно будет сдать два обязательных (русский язык и математику) и два предмета по выбору. Среди них: литература, химия, физика, биология, география, обществознание, история, информатика, иностранные языки.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Школьникам помогут определиться с профессией будущего

Что важно? Школьники, изучавшие родной язык из числа языков народов РФ и литературу народов РФ на родном языке, могут выбрать для сдачи и эти предметы.

Также в заявлении выпускник указывает форму итоговой аттестации. Формат проведения ОГЭ приближен к ЕГЭ.

Но есть еще второй формат государственной итоговой аттестации в девятых классах - ГВЭ со стандартными билетами и заданиями: он доступен для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и некоторых других категорий.

Предполагается, что ОГЭ в этом году будут сдавать около 1,5 миллиона ребят (именно столько 9-классников прошли через итоговое собеседование, которое является допуском к экзаменам). Для тех, кто получит за собеседование "незачет", есть дополнительные сроки - 11 марта и 18 мая.

Общество Образование Правительство Рособрнадзор

Главное сегодня

В Госдуме поддержали идею запретить шуметь в дневные часы
Посол РФ в Израиле рассказал о проблемах россиян при въезде в страну
Названа предварительная причина смертельного ДТП под Псковом
В Китае зафиксирован резкий рост числа зараженных коронавирусом
В Сирии военные США убили подростка из-за конфликта с местными жителями
Родина
Родина
Как диванная дипломатия XIX века помогла освободить 300 русских пленных
Образование
Образование
Готовы ли российские вузы к переменам