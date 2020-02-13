Пресс-служба Росгвардии сообщила, что в прошлом году сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы провели 3,7 миллиона проверок обеспечения сохранности гражданского оружия. Было выявлено 250,9 тысячи нарушений правил оборота оружия. К административной ответственности привлекли такое же количество нарушителей.

А 49,9 тысячи "оружейных" лицензий и разрешений было аннулировано. То есть люди лишились законной возможности - кто на время, а кто и навсегда - владеть и пользоваться огнестрельным стволом. Охотничьим или для самообороны.

Как правило, нарушения связаны с употреблением спиртных напитков или участием в конфликтах, то есть в бытовых и хулиганских драках или в ДТП.

Информация о человеке, попавшем в полицию "по пьянке", поступает в лицензионно-разрешительную систему Росгвардии. И там вполне обоснованно считают, что неадекватному гражданину опасно разрешать хранить дома пистолет, ружье или карабин. Это, кстати, закреплено законодательно, чего несколько лет добивались росгвардейцы. Смысл их законодательных инициатив был в том, чтобы оградить от оружия всяких неадекватов, в том числе алкоголиков и наркоманов.

Кстати, эти моменты взял на личный контроль и глава государства после нескольких чрезвычайных происшествий с гражданским оружием, в том числе и в Керчи. Напомним, тогда студент приобрел на вполне законных основаниях помповое ружье и устроил в своем колледже кровавую бойню.

К чести наших правоохранителей и законодателей, в тот раз не последовало резких и непродуманных решений. Помните, как это бывает? Мол, взмахнем шашкой, все запретим и сразу же все решим - было плохо, а мы сделаем хорошо. Так не бывает.

И эксперты Росгвардии, и депутаты, и другие чиновники из профильных ведомств взяли паузу, чтобы проанализировать ситуацию и выработать продуманное совместное решение, что надо делать, а что - категорически не надо. И к радости многих владельцев гражданского оружия, замерших в тревожном ожидании, приняли вполне адекватные возникшей ситуации решения.

Никаких новых запрещающих законодательных актов по гражданскому оружию не возникло. А вот ответственность усилилась. Скажем, если водитель, не поделивший с кем-то дорогу, хватается за травматический пистолет, то лучше бы у него этот пистолет отобрать.

В Росгвардии напомнили, что свыше 4 миллионов россиян официально владеют 6,6 миллиона единиц гражданского оружия. Кстати, сейчас отмечается 51-я годовщина подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы войск национальной гвардии РФ.