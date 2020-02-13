Национальный олимпийский комитет России отстаивает интересы своей команды. "Юристы работают. Команда будет сформирована. Сделаем все, чтобы российская сборная выступала на Олимпийских играх в Токио под цветами российского триколора". Эти слова президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова можно считать кратким и главным итогом исполкома ОКР, прошедшего в обстановке сугубо рабочей.

Впрочем, сначала подвели итоги выступления на III зимних юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне, где благодаря победе хоккеистов наши в последний день пробились в победители неофициального командного зачета.

А потом заговорили об Олимпиаде-2020 в Токио. Очень многое для нас решится в Спортивном арбитражном суде в той же Лозанне. Сначала некоторые эксперты высказывали мнение, что суд может затянуться на долгие месяцы, чуть не до самого начала Игр. Но нет, как считают серьезные эксперты, вердикт по нашим спортсменам будет вынесен уже в мае.

Пока же за 162 дня до Игр россияне завоевали 202 олимпийские лицензии. По итогам последних мировых чемпионатов (2019, 2020) по летним олимпийским видам спорта мы идем третьими - 69 медалей. Впереди сборные США - 89 медалей и Китая - 87.

Кстати, китайцы недавно уведомили всех партнеров по большому спорту об отмене или переносе запланированных у них международных соревнований до середины апреля этого года. В спорт и во всю нашу жизнь вмешалась эпидемия опасной болезни.

Но коронавирус или не коронавирус, а на Фэйр Плей - спортивное благородство, ни он, никакие суды не влияют. Исполком утвердил лауреатов Всероссийских наград Фэйр Плей. В списке - 17 победителей. А это значит, что за 29 лет существования число отмеченных дипломами возросло до 714. Из 17 благороднейших на конкурс Международного комитета Фэйр Плей представлена мужская сборная России по новой олимпийской дисциплине баскетбол 3х3. На Всемирных пляжных играх в Дохе (Катар) в сентябре прошлого года она совершила действительно невиданный в истории баскетбола поступок. Когда игрок противоборствующей команды Уганды получил травму, а заменить его сопернику было некем, наши решили: тогда играем двое на двое. Третий баскетболист России безучастно скучал в углу площадки. Сборная все равно победила в этом матче, да и на Всемирных пляжных играх. Теперь хорошо бы одержать победу и в дружеском споре претендентов на международный трофей "Жест года Фэйр Плей".

Будет сделано все, чтобы россияне выступили на летних Играх в Японии под цветами нашего триколора

И тут же на Исполкоме экспромтом было предложено отметить выдающиеся заслуги обладательницы девяти олимпийских золотых медалей Ларисы Семеновны Латыниной, которой перед началом заседания вручили олимпийский орден в связи с 85-летием. Мы выдвинем великую Латынину на соискание международного трофея Фэйр Плей за соблюдение принципов честной игры на протяжении всей ее долгой и безупречной спортивной, профессиональной карьеры.