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13.02.2020 06:10
Рубрика: В мире

Роуминг для россиян на Кубе подешевеет

Текст: Сергей Новиков (Гавана)
Куба ведет активные переговоры с российскими операторами мобильной связи по поводу организации роуминга на Острове Свободы. Соответствующие договоры уже заключены с компаниями МТС и Теле-2. Об этом в комментарии "РГ" сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин в ходе визита в Гавану.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Андрей Бекренев/ТАСС
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"В рамках состоявшихся переговоров с кубинскими партнерами обсуждались вопросы развития двусторонних отношений в области телекоммуникаций. В частности, кубинская сторона подтвердила заинтересованность в увеличении притока российских туристов на Кубу. Для этого, в том числе, сегодня ведутся интенсивные переговоры с российскими мобильными операторами по поводу организации роуминга на Кубе, чтобы услуги мобильной связи обходились туристам из России не так дорого, как это происходит сегодня. С компаниями МТС и Теле-2 договоры о роуминге уже подписаны, с другими российскими операторами переговоры еще ведутся", - сказал Волин.

Замминистра также отметил, что в ходе визита состоялись несколько встреч, наглядно свидетельствующих о динамичном развитии двусторонних отношений между Москвой и Гаваной в телекоммуникационной и медийной сферах.

"Состоялись встречи с министром коммуникаций Кубы Хорхе Луисом Пердомо, руководством кубинского Института телевидения и радио, агентства "Пренса Латина" и изданий "Хувентуд ребельде" и "Гранма". Переговоры с руководством этих изданий были очень продуктивными. Они намерены активизировать сотрудничество с агентством Sputnik, входящим в структуру МИА "Россия сегодня", - рассказал Волин.

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Он также подчеркнул, что в ходе контактов с кубинцами обсуждался вопрос налаживания полноформатного вещания на Острове телеканала RT.

"Говорили о возможном сотрудничестве в коммуникационном оборудовании, о кибербезопасности. Кубинцы ожидают, что на предстоящую в марте этого года выставку телекоммуникационного оборудования прибудут российские компании. По нашей информации, такое участие ожидается", - поделился планами в отношении дальнейшего развития сотрудничества России с Кубой высокопоставленный чиновник.

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