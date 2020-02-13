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13.02.2020 18:10
Рубрика: Спорт

Сборная Норвегии по биатлону выиграла смешанную эстафету на чемпионате мира

Текст: Максим Домчев
Победой сборной Норвегии завершилась смешанная эстафета на чемпионате мира по биатлону, который стартовал в четверг в итальянской Антерсельве. Второй результат показали хозяева соревнований. На третьей позиции команда Чехии. Сборная России заняла шестое место.
Фото: AP / Matthias Schrader Фото: AP / Matthias Schrader
Фото: AP / Matthias Schrader

Чемпионат мира по биатлону в Италии открывала смешанная эстафета, где российская команда при благоприятном исходе вполне могла рассчитывать на борьбу за медали. Но для этого нужно было следовать прописной истине биатлона: бежать быстро и стрелять метко. И если второе в нынешнем сезоне россиянам удавалось делать неплохо, то со скоростью прохождения дистанции проблемы на последних этапах Кубка мира возникли серьезные.

Фото: REUTERS
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Первой на дистанцию у сборной России вышла Ирина Старых. Стартовый отрезок дистанции у биатлонистки сложился неплохо - она закрыла все мишени на первом огневом рубеже, а вот вторая половина этапа получилась провальной. Три дополнительных патрона на "стойке", отставание более 30 секунд, которое на финише этапа превысило 50 секунд.

Уйдя на свой второй этап 14-й, Екатерина Юрлова-Перхт выступила стабильно, как и полагается лидеру. Сначала отставание от лидировавших норвежек сокращалось, но на финише этапа все-таки увеличилось и достигло почти минуты.

Третьим от России на лыжню вышел Матвей Елисеев. Три дополнительных патрона на "лежке" четко дали понять, что российская сборная в этот день медалей не получит.

Тем временем на трассе шла упорная борьба. Норвежские биатлонисты, несмотря на все старания, долгое время никак не могли избавиться от преследовавших их итальянцев и чехов. Сборная Франции, еще один фаворит, эту гонку провалила и из борьбы за награды выбыла еще на ранней стадии.

Фото: РИА Новости
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Сборные Норвегии и Италии боролись до последнего огневого рубежа. Йоханнес Бе и Доминик Виндиш допустили промахи, но все же норвежец оказался чуть быстрее. Прекрасно отработав свой этап, россиянин Александр Логинов привел команду на шестое место, при этом ходом практически не отстав от стремительного Йоханнеса Бе.

На финише норвежский биатлонист начал праздновать победу еще до того, как пересек финишную черту. Пришедших вторыми итальянцев трибуны приветствовали овацией. Ну а бронза чешской команды стала хорошей наградой за отлично выполненную работу. Сборная России пропустила вперед себя команды Германии и Украины.

Спорт Биатлон Чемпионат мира по биатлону-2020

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