В итальянской Антерсельве стартовал чемпионат мира по биатлону. В смешанной эстафете, открывшей программу соревнований, победу праздновала сборная Норвегии. "Серебро" завоевали итальянцы, а замкнули тройку сильнейших чехи. Российская команда в составе Ирины Старых, Екатерины Юрловой-Перхт, Матвея Елисеева и Александра Логинова осталась без медалей, финишировав на шестом месте.

Перед первенством планеты россияне выдали антирекордную для себя серию из 26 гонок без пьедестала. Однако в преддверии главного старта сезона сдержанный оптимизм все-таки присутствовал. После шестого этапа Кубка мира в словенской Поклюке у биатлонистов было больше двух недель на подготовку. Тренеры обещали, что этого времени хватит, чтобы привести форму подопечных в порядок.

Увы, хрупкие надежды россиян на награды, по сути, были разбиты уже на первом этапе. Не самая удачная стрельба вкупе с умеренной скоростью на трассе Ирины Старых привели к тому, что на первой передаче эстафеты отставание нашей сборной от лидера превысило 50 секунд. "Извините за мой этап, искренне прошу прощения, это вообще недопустимо так выступать здесь", - чуть ли не плакала Ирина в эфире "Матч ТВ" по завершении своего этапа.

Теоретически у наших еще оставалось время, чтобы попытаться выправить ситуацию, однако три дополнительных патрона Матвея Елисеева на "лежке" третьего этапа должны были поумерить пыл даже самых отчаянных оптимистов. Финишер Логинов отстрелялся безупречно, да и ногами выглядел неплохо, но максимум, что ему удалось, так это вытянуть нашу сборную на шестую строчку. Судя по всему, Саша находится в неплохом состоянии, и это главное позитивное впечатление от гонки. Правда, узнать об этом из первоисточника не удалось: Логинов на период ЧМ-2020 взял обет молчания.

- Результат чуть-чуть разочаровал, - подвел итог президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев. - Надеялись на хороший результат. А хороший результат - это то, что сделали чехи - с одним запасным патроном заехали в тройку. Конечно, надо было работать над стрельбой. А получилось восемь запасных, только Александр Логинов чисто прошел, доказал свое мастерство, остальные - с ошибками.

Сборная России не может завоевать медали уже на протяжении антирекордных 27 гонок кряду

В отличие от наших чехи воспользовались провальным выступлением некоторых "железных" претендентов на медали. Например, французы с Мартеном Фуркадом в составе выступили еще хуже россиян, показав лишь седьмой результат. А шведы и вовсе финишировали одиннадцатыми. Да и прошлогодний триумфатор смешанной эстафеты, сборная Германии, занявшая четвертое место с одним штрафным кругом, не произвела впечатление. Статус фаворита в полной мере подтвердили лишь норвежцы, за которых выступали братья Йоханнес и Тарьей Бе, Марте Ройселанд и Тириль Экхофф. Хозяева трассы итальянцы до последнего прессинговали скандинавов, однако на заключительном рубеже Йоханнес легко разобрался с Домиником Виндишом. Впрочем, для итальянцев и второе место - блестящий результат, в особенности перед своей публикой.

Ну а сборная России продлила свою антирекордную серию без медалей уже до 27 гонок. Прервать ее сегодня в спринте помимо Старых и Юрловой-Перхт попытаются Светлана Миронова и Лариса Куклина.

Где будем смотреть

14 февраля, пятница, "Матч ТВ"

16.45. Чемпионат мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция.

15 февраля, суббота, Первый канал

16.45 Чемпионат мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция.