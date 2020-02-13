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Сериал BBC "Дракула" может быть продлен на второй сезон

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    13.02.2020, 19:55
Текст:   Юлия Авакова

Неожиданные и прямо-таки мистические вести настигли поклонников сериала "Дракула". Новое детище Стивена Моффата и Марка Гейтисса, создателей "Шерлока", представленное в трехсерийном формате в первых числах января текущего года, возможно, получит продолжение. Об этом пишет издание Radio Times.

Фото: kinopoisk.ru
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Изрядное неравнодушие к судьбе этого проекта обнаружил датский актер Клас Банг, талантливо воплотивший образ графа Дракулы, - он надеется, что проект будет продлен на второй сезон. И не только потому, что ему хочется снова сыграть эту роль, - ему по-человечески интересно, что придумает дуэт шоураннеров, чтобы возродить визави кровопийцы, сестру Агату.

И Гейтисс с Моффатом отнеслись к этому эмоциональному заявлению со всей серьезностью. "Ну, в принципе, само произведение - оно о восстании из мертвых, в этом и заключается сверхъестественная способность главного персонажа", - подметил Моффат.

"Дракула появляется в произведении мертвым, потом снова умирает во втором эпизоде, а затем возвращается. И снова умирает. Сестра Агата погибает - и появляется вновь. В этом сериале все умирают", - с невозмутимым хладнокровием продолжил констатировать факты бывший разработчик "Доктора Кто".

А Гейтисс уже почти что придумал рецепт возвращения главного героя: "Ну очевидно же, если вы выльете кровь на прах Дракулы, он вернется, так что кто знает?". И сразу дал задний ход, попутно процитировав Мориарти из Шерлока: "Дракула обычно возвращается, такова уж особенность вампиров, но я понятия не имею, случится ли это".

По словам Банга, Гейтисс сказал ему, что теперь, когда Дракула больше не боится света, можно отправить его в Мексику загорать на пляже, якобы это единственная идея разработчиков. Ну и лично Бангу она пришлась под душе, но он до сих пор не уверен, было ли это сказано в шутку.

Что же касается Гейтисса, то он, по слухам, хотел бы еще побыть в образе своего героя Ренфилда, который, по его словам, стал чем-то средним между стокеровским Ренфилдом и Харкером. И дошел до такой жизни, что мух ест. Гейтиссу нравится, чего уж тут.

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