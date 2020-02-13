Школьники из Узбекистана читают письма из 1942-го

Азиза случайно прочитала новость о найденных фронтовых письмах. Она связалась с автором заметки и предложила свою помощь в восстановлении исторического наследия Великой отечественной войны.
"Мы попытаемся помочь сохранить эту память и найти родственников фронтовика в нашей области. Сейчас мы сделали запрос в архив Намаганской области и ждем результатов по семье Асташиных", - рассказала русист. - А для хорошей обратной связи с Хабаровском планируем провести видео-мост".
Педагог предложила прочитать и обсудить письма с фронта своим ученикам на уроке русского языка.
Школьники признались, что ощутили живое дыхание военных лет, и поняли, как Великая Отечественная война сближает наши народы. А помог им это понять русский язык.
Азиза Мирзаназарова активный участник группы Пушкинского конкурса в Facebook. Для русиста важно, чтобы дети не только учили русский, зазубривая правила, но и прониклись исторической связью русского и узбекского народов, общей военной памятью. Ведь найденные письма очень трогательные, при прочтении начинают дышать. В одном письме Игорь Асташин желает родителям здоровья, просит не унывать и рисует новогоднюю елку, в другом письме уже 1943 рассказывает, как получил медаль за оборону Ленинграда...