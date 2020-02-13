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13.02.2020 16:33
Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

Школьники из Узбекистана читают письма из 1942-го

Текст: Елена Кухтенкова
Лауреат Пушкинского конкурса "РГ" русист из Намангана Азиза Мирзаназарова ищет родственников фронтовика Игоря Асташина, который под Новый 1942 год писал письма своим родителям в Узбекистан. Их обнаружили корреспонденты газеты "Хабаровский край сегодня" на сайтах "Память народа 1941 - 1945 гг." и "Подвиг народа 1941 - 1945 гг.". Хабаровским журналистам удалось узнать, что Игорь родился в Саратовской области, но затем переехал в Среднюю Азию. Тогда многие жители традиционно русских регионов отправлялись туда строить и развивать социалистическое хозяйство. Все письма адресованы родителям Игоря Марии Семеновне и Якову Алексеевичу в "Русскую школу" на станцию Чартак Наманганской области Узбекской ССР. Видимо, его мама там преподавала. Первые послания приходили из Чкаловского военного училища, где Асташин учился перед самым началом войны. В 1941 году он ушел на фронт.
Фото: Александр Гармаев/ РИА Новости Фото: Александр Гармаев/ РИА Новости
Фото: Александр Гармаев/ РИА Новости

Азиза случайно прочитала новость о найденных фронтовых письмах. Она связалась с автором заметки и предложила свою помощь в восстановлении исторического наследия Великой отечественной войны.

"Мы попытаемся помочь сохранить эту память и найти родственников фронтовика в нашей области. Сейчас мы сделали запрос в архив Намаганской области и ждем результатов по семье Асташиных", - рассказала русист. - А для хорошей обратной связи с Хабаровском планируем провести видео-мост".

Фото: Ирина Калашникова/РИА Новости
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Педагог предложила прочитать и обсудить письма с фронта своим ученикам на уроке русского языка.

Школьники признались, что ощутили живое дыхание военных лет, и поняли, как Великая Отечественная война сближает наши народы. А помог им это понять русский язык.

Азиза Мирзаназарова активный участник группы Пушкинского конкурса в Facebook. Для русиста важно, чтобы дети не только учили русский, зазубривая правила, но и прониклись исторической связью русского и узбекского народов, общей военной памятью. Ведь найденные письма очень трогательные, при прочтении начинают дышать. В одном письме Игорь Асташин желает родителям здоровья, просит не унывать и рисует новогоднюю елку, в другом письме уже 1943 рассказывает, как получил медаль за оборону Ленинграда...

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