Школы получили рекомендации по профилактике гриппа и коронавируса

В документе, в частности, сообщается, что школам при подготовке к эпидемическому сезону нужно проверить работу вентиляционных систем. А еще - обратить внимание на условия соблюдения теплового режима и режима проветривания помещения. Также нужно проверить наличие дезинфицирующих средств, термометров, средств индивидуальных защиты органов дыхания, перчаток. В документе также говорится о наличии медицинского изолятора для временной изоляции детей с признаками ОРВИ.

"В целях усиления информирования населения о профилактике гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции направляем информационно-методические материалы для общеобразовательных организаций", - говорится в документе.

В нем также отмечается: со школьниками нужно провести специальные обучающие занятия, а с родителями - беседы по мерам профилактики гриппа. А в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ школам следует ввести ограничительные мероприятия. В том числе это может быть приостановление учебного процесса в школах, отмена массовых культурных и спортивных мероприятий.