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13.02.2020 19:54

Школы получили рекомендации по профилактике гриппа и коронавируса

Текст: Ксения Колесникова
Роспотребнадзор и Министерство просвещения направили в школы рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное методическое письмо двух ведомств.

В документе, в частности, сообщается, что школам при подготовке к эпидемическому сезону нужно проверить работу вентиляционных систем. А еще - обратить внимание на условия соблюдения теплового режима и режима проветривания помещения. Также нужно проверить наличие дезинфицирующих средств, термометров, средств индивидуальных защиты органов дыхания, перчаток. В документе также говорится о наличии медицинского изолятора для временной изоляции детей с признаками ОРВИ.

Фото: Reuters
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"В целях усиления информирования населения о профилактике гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции направляем информационно-методические материалы для общеобразовательных организаций", - говорится в документе.

В нем также отмечается: со школьниками нужно провести специальные обучающие занятия, а с родителями - беседы по мерам профилактики гриппа. А в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ школам следует ввести ограничительные мероприятия. В том числе это может быть приостановление учебного процесса в школах, отмена массовых культурных и спортивных мероприятий.

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