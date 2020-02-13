Штрафы за торговлю насваем и снюсом вырастут до 150 тысяч рублей

Инициативой предлагается значительно увеличить административные штрафы, причем независимо от того, кому осуществляется продажа - взрослому или несовершеннолетнему. Для граждан штрафы составят от 15 до 20 тысяч рублей (сейчас от 2 до 4 тысяч), для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч (вместо от 7 до 12 тысяч), для юрлиц - от 100 до 150 тысяч (действует от 40 до 60 тысяч).

Один их авторов - замглавы комитета по госстроительству и законодательству Рафаэль Марданшин - пояснил, что существующие штрафы не выполняют заградительную функцию, они были введены семь лет назад и просто устарели.

Глава того же комитета Павел Крашенинников, комментируя ранее эту тему, отметил, что в результате снюс и насвай должны будут подорожать на нелегальных рынках. Это снизит их доступность и позволит более эффективно бороться с распространением этой "дряни" среди детей и подростков, заявил парламентарий.

Говоря об актуальности проблемы, он заявил, что уровень потребления таких психоактивных средств, особенно среди молодежи, очень высок. "По причине доступности и дешевизны этот уровень среди детей и подростков во многих регионах страны даже выше, чем уровень потребления сигарет, наркотических веществ и психоактивных лекарственных препаратов", - констатировал депутат.

В профильном комитете привели мнения специалистов - врачей психиатров-наркологов - о том, что потребление снюса и насвая оказывает опасное влияние на здоровье, как детей, так и взрослых, и может быть причиной многих соматических заболеваний. Согласно медицинским данным, регулярное употребление таких средств может привести к непоправимым губительным последствиям для здоровья и психической зависимости. Кроме того, из-за широкой распространенности употребление снюса и насвая может использоваться среди молодежи как метод "подсадки" на иные, наркотические вещества.

В ходе дискуссии на пленарном заседании парламентарии также говорили о необходимости ограничить оборот никотинсодержащих смесей - никпэков.