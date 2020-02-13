Силуанов: Прогноз по росту экономики на 2020 год повышен до 1,9%

На заседании в четверг кабинет министров рассмотрел поправки в федеральный бюджет на 2020-2022 годы, необходимые для выполнения задач, поставленных президентом. Речь об увеличении материнского капитала, ежемесячных выплатах на детей от трех до семи лет, доплатах учителям за классное руководство, организации бесплатного горячего питания школьников.

Эти меры, сообщил министр финансов Антон Силуанов, увеличат динамику реальных располагаемых доходов населения, пересмотрен и повышен прогноз потребительского спроса. "В этой связи, учитывая оценку воздействия на экономику, был пересчитан прогноз темпов роста экономического развития в этом году с 1,7 до 1,9 процента", - заявил глава Минфина.