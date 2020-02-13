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13.02.2020 12:05
Рубрика: Власть

Силуанов: Прогноз по росту экономики на 2020 год повышен до 1,9%

Текст: Владимир Кузьмин
Дополнительные меры социальной поддержки, обозначенные президентом в Послании, повлияли на прогнозные показатели социально-экономического развития страны. Правительство ожидает по итогам года рост экономики в 1,9 процента вместо ранее планировавшихся 1,7 процента.
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

На заседании в четверг кабинет министров рассмотрел поправки в федеральный бюджет на 2020-2022 годы, необходимые для выполнения задач, поставленных президентом. Речь об увеличении материнского капитала, ежемесячных выплатах на детей от трех до семи лет, доплатах учителям за классное руководство, организации бесплатного горячего питания школьников.

Фото: РИА Новости
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Эти меры, сообщил министр финансов Антон Силуанов, увеличат динамику реальных располагаемых доходов населения, пересмотрен и повышен прогноз потребительского спроса. "В этой связи, учитывая оценку воздействия на экономику, был пересчитан прогноз темпов роста экономического развития в этом году с 1,7 до 1,9 процента", - заявил глава Минфина.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Минфин Бюджет 2020-2022

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