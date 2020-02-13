Скончался советский футбольный арбитр Валерий Бутенко

Известный советский футбольный судья Валерий Бутенко умер в четверг на 79-м году жизни, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

"Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким Валерия Павловича Бутенко", - говорится в сообщении.

В качестве футболиста Бутенко выступал в низших лигах чемпионата СССР. Карьеру рефери начал с 1977 года, а в 1981-м получил международную категорию ФИФА. Бутенко работал на двух чемпионатах мира - в 1986 и 1990 годах, а также на двух чемпионатах Европы - 1984 и 1988 годов соответственно. Всего за карьеру провел свыше 50 международных матчей как арбитр.

Валерий Бутенко считался одним из лучших рефери советского футбола в 1980-х годах. Он награжден памятной золотой медалью за то, что отсудил более 100 игр в качестве главного арбитра. За карьеру 13 раз входил в число лучших арбитров страны.

По окончании судейской Валерий Бутенко карьеры работал инспектором на матчах, помогал молодым рефери, делясь накопленным опытом, являлся делегатом Российской премьер-лиги.