Собянин проинспектировал ход реализации программы "Мой район" в Куркине

В столичном районе Куркино построят новый ФОК с молодежным центром спортивных волонтеров. Об этом написал "ВКонтакте" мэр Сергей Собянин.

Соцобъекты в Куркине строят по программе "Мой район". Приоритеты выбирали сами жители. Помимо строительства новых объектов будет проводиться еще и переоснащение действующих. "В планах - закупка медоборудования для поликлиники №219, благоустройство дворов и ремонт подъездов многоквартирных домов", - отметил Собянин.

Ранее "РГ" писала о том, что в Куркине заканчивается строительство новой школы-трансформера. При необходимости часть ее помещений можно будет преобразовать в комнаты для детсадовских групп.