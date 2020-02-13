США ввели санкции против трех российских предприятий

На сайте официального издания федерального правительства США (Federal Register) появилось уведомление Госдепа о новых "мерах по нераспространению оружия массового уничтожения" в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. Речь идет о санкциях против "иностранных лиц и предприятий", которые, по мнению Вашингтона, нарушают американское законодательство. Среди них "индивидуальные предприниматели" и компании, включая их субподрядчиков или "дочерние" фирмы, из Китая, Турции, Ирака и России.

В частности, речь идет о трех российских оборонных и конструкторских предприятиях. Бюро по международной безопасности и нераспространению госдепартамента обвиняет их в сотрудничестве с Тегераном, Пхеньяном и Дамаском относительно "продажи или приобретения товаров, услуг и технологий". Санкции предполагают запрет на "любые контакты" с фигурантами "черного списка" для американских чиновников и агентств, в том числе на предмет выдачи лицензий на закупку американских товаров, материалов или вооружений.

Российские власти не раз осуждали практику экстерриториального применения американского законодательства, будь то в отношении физических или юридических лиц.