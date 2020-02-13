Новости

В Керчи завели дело по факту гибели человека от упавшего дерева 19:37
Посол РФ в Великобритании обсудил с Елизаветой II отношения стран 19:34
В Краснодаре возбудили дело о гибели мужчины и его 6-летнего сына 19:32
Под Волгоградом два человека погибли при пожаре 19:22
В Минске утверждена медаль к 75-летию Великой Победы 19:19
Собянин проинспектировал ход реализации программы "Мой район" в Куркине 19:12
Специалисты объяснили резкий скачок числа заболевших COVID-19 в Китае 18:57
К выходным в столичный регион вернется мороз 18:55
Путин заявил о невозможности прописать в Конституции все до мелочей 18:54
Над Черным морем в районе Сочи ожидаются смерчи 18:53
В ГД предложили сажать на 20 лет за вовлечение детей в оборот наркотиков 18:51
США ввели санкции против трех российских предприятий 18:37
Путин заявил о востребованности волонтеров 18:34
Путин одобрил идею прописать в Конституции ответственное обращение с животными 18:24
Путин обосновал важность парламентских консультаций по "силовикам" 18:16
В Петербурге похоронили композитора Сергея Слонимского 18:13
Десять пассажиров с лайнера Diamond Princess находятся в тяжелом состоянии 18:13
Следствие назвало причину ДТП под Псковом, где погибли 8 человек 18:06
Дизайн старого VW Tiguan не пропадёт: китайцы примерили его на новый кросс 18:00
Путин поддержал идею вручать Конституцию вместе с паспортом 17:58
В Египте раскопали огромную гробницу с 28-метровой шахтой 17:57
На входах у ряда станций метро вечером в четверг возможны ограничения 17:54
Министр финансов Великобритании подал в отставку 17:54
Мосгорсуд оставил в силе условное наказание студенту Егору Жукову 17:52
Путин назвал главный интерес президента 17:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
75 лет назад авиация англо-американских сил почти уничтожила Дрезден
75 лет назад авиация англо-американских сил почти уничтожила Дрезден
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
13.02.2020 18:37
Рубрика: В мире

США ввели санкции против трех российских предприятий

Текст: Марина Алешина

На сайте официального издания федерального правительства США (Federal Register) появилось уведомление Госдепа о новых "мерах по нераспространению оружия массового уничтожения" в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. Речь идет о санкциях против "иностранных лиц и предприятий", которые, по мнению Вашингтона, нарушают американское законодательство. Среди них "индивидуальные предприниматели" и компании, включая их субподрядчиков или "дочерние" фирмы, из Китая, Турции, Ирака и России.

Фото: REUTERS/ Maxim Shemetov
Песков назвал пагубной санкционную практику

В частности, речь идет о трех российских оборонных и конструкторских предприятиях. Бюро по международной безопасности и нераспространению госдепартамента обвиняет их в сотрудничестве с Тегераном, Пхеньяном и Дамаском относительно "продажи или приобретения товаров, услуг и технологий". Санкции предполагают запрет на "любые контакты" с фигурантами "черного списка" для американских чиновников и агентств, в том числе на предмет выдачи лицензий на закупку американских товаров, материалов или вооружений.

Российские власти не раз осуждали практику экстерриториального применения американского законодательства, будь то в отношении физических или юридических лиц.

В мире США Санкции и антисанкции

Главное сегодня

Путин: Пока я президент, у нас не будет "родителя номер один" и "родителя номер два"
Мишустин поручил упростить рефинансирование ипотечных кредитов
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
США ввели санкции против трех российских предприятий
Рассекречены архивы военных об освобождении Будапешта 75 лет назад
Фоторепортаж
Фоторепортаж
В Голливуде вручили премию "Оскар"
В мире
В мире
Самый ценный экспонат с "Титаника" показали в США