Если в большинстве командных игровых видов еще не известен полный состав участников олимпийских турниров, то в классическом волейболе уже готово точное расписание матчей. В четверг оно было обнародовано.

Поскольку все без исключения игры проведут на новенькой 15-тысячной "Ариаке Арене", то зал будет занят целый день. На предварительном этапе начало первой встречи - в 09.00 по местному времени (в Москве будет три часа ночи), стартовая подача в последнем, шестом матче - не ранее чем в 21.45, а может быть, и позже, так как на предыдущую игру (19.40) организаторы заложили два часа и пять минут. Как известно, особенно упорные, пятисетовые баталии волейболистов затягиваются до двух с половиной часов, бывает и больше.

Мужская сборная России стартует 25 июля против Аргентины (начало 08.20 мск), далее играет строго через день с США (05.05), Бразилией (15.45), Францией (15.45) и Тунисом (08.20).

Женский турнир 26 июля откроют наши девушки и Италия (в три ночи). И затем тоже через сутки россиянки последовательно сразятся с Аргентиной (03.00), Китаем (10.25), США (05.05) и Турцией (08.20).

Для выхода в плей-офф нужно занимать в своей шестерке место не ниже четвертого. За мужскую сборную страны беспокоиться особо не приходится. У волейболисток под началом итальянского специалиста Сержио Бузато почти все соперники, за исключением, пожалуй, Аргентины, очень опасные.