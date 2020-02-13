Столичные власти разъяснили ситуацию с карантином в школах

Эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ в Москве не превышен, но есть отдельные классы и параллели в школах, отправленные на карантин. Об этом журналистам сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

-У нас есть отдельные классы и параллели, где по болезни отсутствуют 25% учеников. В этих случаях школы сами принимают решение о карантине, - объяснила Ракова. - В основном это касается учащихся 1-8 классов. В старших классах это единичные случаи.

По словам заммэра, отправленных на карантин классов в Москве немного. "Разобщение детей, даже такое штучное и точечное, дает позитивные результаты. Заболеваемость резко пошла на спад", - подчеркнула она. Детские сады, добавила Ракова, на карантин не закрыты, поскольку оснований для этого нет.

В Москве прививки против гриппа перед зимним сезоном сделали около 60% горожан. По данным столичного Роспотребнадзора, уровень заболеваемости в городе сейчас ниже эпидемического порога на 6,3 %.