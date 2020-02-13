Суд оштрафовал Twitter и Facebook за отказ переносить серверы в РФ

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Twitter и Facebook на 4 миллиона рублей каждого за их отказ локализовать базы данных россиян на территории РФ.

По решению суда, у компаний есть 10 дней на обжалование постановления, а в случае вступления его в законную силу еще 60 дней на уплату штрафа. Роскомнадзор 31 января возбудил административное производство в отношении Twitter и Facebook. Согласно позиции регулятора, компании не предоставили в установленный срок сведений о выполнении требований о локализации баз данных российских пользователей соответствующих социальных сетей на серверах, расположенных на территории РФ, что предусмотрено законом "О персональных данных". Согласно материалам дела, установлено, что при регистрации в обеих сетях пользователи должны предоставлять сервису почту, телефон и другие персональные данные. В то же время, юристы компаний настаивали на отсутствие состава правонарушения, поскольку сервисы, по их мнению, не является операторами данных.

Судебная тяжба Роскомнадзора с двумя иностранными соцсетями длится уже больше года. Первоначальное административное производство было возбуждено Роскомнадзором в связи с отказом мессенджера и соцсети предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей на территории РФ. Роскомнадзор в декабре 2018 года потребовал от Twitter и Facebook предоставить такую информацию. В частности, регулятор запрашивал заверенную блок-схему размещения рабочих мест, на которых осуществляется хранение персональных данных, справку постановки на баланс и учет, а также договор купли-продажи серверных мощностей. После того как 17 января обе компании прислали свои ответы, глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что они не содержали конкретной информации о локализации баз данных российских пользователей на территории РФ или о том, в какие сроки такая локализация баз данных произойдет. После этого в феврале в отношении Twitter и Facebook было инициировано административное производство о непредставлении данных регулятору. Эта статья предусматривала штраф для юридических лиц от 3 до 5 тысяч рублей.

В декабре 2019 года глава государства внес поправки в законодательство, которые значительно увеличили ответственность для должностных и юридических лиц. Так, при первом таком нарушении штраф для должностных лиц составит от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц - от 1 до 6 миллионов рублей. За повторное нарушение штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 500 до 800 тысяч, для юридических лиц - от 6 до 18 миллионов рублей.

После этого регулятор в феврале 2019 года был вынужден обратится с иском в мировой суд.

Мировой судья Антон Козырев 5 апреля прошлого года признал Twitter виновным в непредставлении сведений о локализации персональных данных российских пользователей сервиса и назначил компании штраф в размере 3 тысяч рублей. После этого Таганский районный суд отклонил апелляционную жалобу представителей компании. и оставил решение о штрафе в силе. А в июле уже Мосгорсуд оставил решение нижестоящих судов в силе.

Компаниям, которые не выполняют требования Роскомнадзора грозят не только многомилионные штрафные санкции - в случае повторного неисполнения требований регулятор может поставить вопрос о блокировке сервиса на территории РФ.