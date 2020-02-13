Сын Пеле назвал слова о депрессии отца ошибкой перевода

Сын знаменитого бразильского нападающего Пеле Эдиньо заявил, что его слова о депрессии отца были неправильно поняты из-за проблем с переводом.

Эдиньо рассказал порталe UOL, что он не говорил о том, что у его отца депрессия именно как диагноз. Эдиньо имел в виду подавленное эмоциональное состояние.

"Мои слова были выдернуты из контекста, - сказал сын Пеле. - Я имел в виду немного другое. Жаль, что все было растиражировано так неудачно".

По словам Эдиньо, Пеле сейчас действительно больше времени проводит дома. По его словам, это нормальное явление, и его отец всегда был домашним человеком, поскольку ему тяжело было выходить на улицу, будучи столь популярным.

79-летний Пеле испытывает проблемы со здоровьем. За последние годы он перенес несколько операций на тазобедренном суставе, который был заменен. В последнее время экс-звезда футбола не может передвигаться самостоятельно.