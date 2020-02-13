Новости

Джаз на "сеновале": на курорте Эвиан пройдет фестиваль Jazz a la Grange 14:30
Иностранные арбитры не будут работать на матчах ЧР по футболу 13.02.2020
Посольство Италии превратилось на один вечер в оперу 13.02.2020
Трамп заявил, что не против проголосовать за гея-кандидата в президенты 13.02.2020
Сын Пеле назвал слова о депрессии отца ошибкой перевода 13.02.2020
В Подмосковье за "продажу компромата" задержан блогер 13.02.2020
Право Трампа по применению силы в отношении Ирана могут ограничить 13.02.2020
Трамп и медиамагнат Блумберг обменялись оскорблениями в соцсетях 13.02.2020
В Москве подростки попали в больницу после домашних побоев 13.02.2020
В Ираке ракетами обстреляна военная база США 13.02.2020
Выборы губернатора Калужской области пройдут в сентябре 13.02.2020
Минфин заявил о поддержке стратегии Сбербанка 13.02.2020
В московском метро погиб пассажир 13.02.2020
Калужский экс-губернатор объяснил отставку обновлением власти 13.02.2020
Путин встретился с врио главы Калужской области Шапшой 13.02.2020
На увеличение бюджетных мест в вузах выделят около 1,3 трлн рублей 13.02.2020
Расходы бюджета в 2020 году вырастут на 163 млрд рублей 13.02.2020
МВД проверит BBC, "Медузу" и "Радио свобода" на пропаганду наркотиков 13.02.2020
В Москве задержана женщина, бросившая младенца у метро 13.02.2020
Сериал BBC "Дракула" может быть продлен на второй сезон 13.02.2020
В Керчи завели дело после гибели человека от упавшего дерева 13.02.2020
Посол РФ в Великобритании обсудил с Елизаветой II отношения стран 13.02.2020
В Краснодаре возбудили дело о гибели мужчины и его 6-летнего сына 13.02.2020
Под Волгоградом два человека погибли при пожаре 13.02.2020
В Минске утверждена медаль к 75-летию Великой Победы 13.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
75 лет назад авиация англо-американских сил почти уничтожила Дрезден
75 лет назад авиация англо-американских сил почти уничтожила Дрезден
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
13.02.2020 22:47
Рубрика: Спорт

Сын Пеле назвал слова о депрессии отца ошибкой перевода

Текст: Максим Домчев
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Сын знаменитого бразильского нападающего Пеле Эдиньо заявил, что его слова о депрессии отца были неправильно поняты из-за проблем с переводом.

Фото: vk.com/pupazzaro
Зачем итальянский художник сделал Достоевского и Пушкина футболистами

Эдиньо рассказал порталe UOL, что он не говорил о том, что у его отца депрессия именно как диагноз. Эдиньо имел в виду подавленное эмоциональное состояние.

"Мои слова были выдернуты из контекста, - сказал сын Пеле. - Я имел в виду немного другое. Жаль, что все было растиражировано так неудачно".

По словам Эдиньо, Пеле сейчас действительно больше времени проводит дома. По его словам, это нормальное явление, и его отец всегда был домашним человеком, поскольку ему тяжело было выходить на улицу, будучи столь популярным.

79-летний Пеле испытывает проблемы со здоровьем. За последние годы он перенес несколько операций на тазобедренном суставе, который был заменен. В последнее время экс-звезда футбола не может передвигаться самостоятельно.

Спорт Футбол Вокруг футбола

Главное сегодня

Путин: Пока я президент, у нас не будет "родителя номер один" и "родителя номер два"
Мишустин поручил упростить рефинансирование ипотечных кредитов
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
США ввели санкции против трех российских предприятий
Рассекречены архивы военных об освобождении Будапешта 75 лет назад
Футбол
Футбол
Дзюба признался, что "Зенит" не отпустил его в "Тоттенхэм"
Гимнастика
Гимнастика
Гимнастка Солдатова рассказала, что приостановила карьеру из-за булимии