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13.02.2020 18:46
Рубрика: Экономика

Экспорт теряет спрос

Мировая торговля сбавила обороты
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 32(8086)
Товарооборот России с другими странами замедляется. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) за 2019 год, сальдо торгового баланса составило 177,2 млрд долларов. Это на 19% меньше, чем годом ранее. Российский экспорт при этом сократился на 6% - до 424,6 млрд долларов, а импорт, наоборот, вырос на 2,7% - до 247,4 млрд долларов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Общее снижение экспорта связано в первую очередь с падением цен на энергоносители - их доля в общей структуре превышает 62%. Директор Аналитического центра по внешней торговле при минпромторге (АЦВТ) Андрей Точин считает, что глобальные причины падения экспорта промышленных несырьевых неэнергетических товаров заключаются в сокращении мирового спроса на промышленные товары. В частности, в результате торможения инвестиционной активности, повышения торговых барьеров и неопределенности торговой политики со стороны США, ЕС и Китая, перепроизводстве в отрасли металлургии. При этом несырьевой неэнергетический экспорт подрос до 153,9 млрд долларов (+0,3%), согласно подсчетам АЦВТ. Наибольший прирост продемонстрировали изделия из камня, стекла и керамики (+44,2%, или 5,2 млрд долларов), текстиль, текстильные изделия и обувь (+12,3%, или 149,9 млн), различные оптические приборы, медицинские инструменты и часы (+4,3%, или 77 млн), машины и оборудование (+3%, или 418,7 млн). "Самое важное - это диверсификация экспорта, - считает Георгий Петров, советник президента Торгово-промышленной палаты РФ. - Позитивная тенденция очевидна. Если в 2013 году доля несырьевых неэнергетических товаров составляла 27,2%, то сейчас она достигла 36%".

Фото: iStock
Экспортеры получат больше возможностей не зачислять валюту на свои счета

Вероника Никишина, генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) уверена: "Если бы не совокупность ограничительных факторов, российские экспортеры, согласно подсчетам экспертов, могли бы заработать на 5-7 млрд долларов больше. Физические объемы несырьевого неэнергетического экспорта за прошлый год выросли на 2,7%. Наши компании поставляли на внешние рынки больший объем продукции, хоть и по менее высоким ценам". Пока что положительное сальдо торгового баланса показывает, что внешняя торговля России по-прежнему вносит свой позитивный вклад в доходы государства. Однако во всем мире наблюдается сокращение торговли. "Если в 90-е годы ХХ века внешняя торговля являлась основным драйвером и существенно опережала по темпам роста мировой ВВП, то сейчас ситуация кардинально поменялась", - объясняет Георгий Петров. Мировая торговля растет темпами, не превышающими 1% в год. Безусловное влияние на нее оказала торговая война США с Китаем, санкции, повышение пошлин и протекционизм. К тому же рынок ожидает рецессии. Ситуацию усугубляет и эпидемия коронавируса в Китае, которая может оказать существенное влияние на всю мировую экономику.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Ирина Алпатова
Экономика Макроэкономика Экономика Товары и цены Правительство Минфин ФТС

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