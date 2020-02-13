Трамп заявил, что не против проголосовать за гея-кандидата в президенты

Президент Дональд Трамп заявил, что был бы не против проголосовать за гея-кандидата в президенты. Этот вопрос был задан ему благодаря успеху на праймериз бывшего мэра Саут-Бенда Пита Буттиджича, открытого гея.

В большом интервью Fox News президент США также заявил, что считает возможным, чтобы американские избиратели однажды избрали кандидата-гея в Белый дом. Эта дискуссия стала возможной после успеха Буттиджича, бывшего Глезмана, на кокусах в Айове и праймериз в Нью-Гэмпшире, где он едва не опередил 77-летнего консервативного социалиста Берни Сандерса, традиционно имеющего сильные позиции в этих штатах.

Как отмечает Politico, ранее Трамп высоко оценил "исторический характер" выдвижения Буттиджича в кандидаты в президенты США, назвав в интервью Fox News в начале этого года его желание "признаком большого прогресса".

По оценке экспертов, Трамп во время предвыборной кампании стремится позиционировать себя союзником меньшинств, однако в этом сообществе считают, что он, напротив, благоприятствует гомофобам.

Эти "защитники и активисты" резко раскритиковали Трампа за то, что он вручил Президентскую медаль свободы - высшую гражданскую награду - ведущему ток-шоу Fox News Рашу Лимбо. Последний, имеющий множество поклонников, известен непримиримой критикой сексуальных меньшинств. Недавно Лимбо снова подвергся резкой критике за свою речь, во время которой высмеял "мужественность" Буттиджича и сделал вывод о его кандидатуре: "Америка все еще не готова выбирать гея, который целует своего мужа во время предвыборных дебатов".