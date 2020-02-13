Twitter оштрафован российским судом на 4 млн рублей

В четверг мировой суд в Москве постановил наложить штраф в размере 4 миллионов рублей на американскую компанию Twitter. Популярную соцсеть признали виновной в совершении административного правонарушения, которое выразилось в нежелании компании перенести серверы с персональными данными российских пользователей в Россию.

"Признать иностранное юридическое лицо Twitter Inc., зарегистрированное в Калифорнии, США, виновным в совершении административного праванарушения и назначить штраф в размере 4 миллиона рублей", - огласила решение судья Александра Михалева.

Стоит отметить, что на судебное заседание не явились представители обеих сторон - ни юристы Twitter, ни представители Роскомнадзора. В связи с этим решение было вынесено по письменным материалам, согласно которым представители Twitter себя виновными не признают.

Отмечается, что штраф должен быть оплачен в течение 60 дней с момента вступления решения в законную силу.

Стоит напомнить, что сегодня также будет рассмотрен аналогичный протокол в отношении компании Facebook.

Административное производство в отношении Twitter и Facebook Роскомнадзор возбудил около года назад. Обе компании отказались сообщить, локализовали ли они базы данных российских пользователей на серверах в России. Этого требует российское законодательство.

Закон о персональных данных вступил в силу 1 сентября 2015 года. Он обязывает хранить личные данные россиян только в России. Сайты нарушителей на основании решения суда должны вноситься Роскомнадзором в специальный реестр. Предусмотрена законом и блокировка ресурсов-нарушителей. Закон распространяется как на российские, так и на зарубежные компании. Максимальный штраф по соответствующей статье - 6 миллионов рублей.

Роскомнадзор еще в декабре 2018 года требовал от Twitter и Facebook отчитаться о локализации баз персональных данных российских пользователей. Компании проигнорировали запрос и были тогда оштрафованы на 3 тысячи рублей каждая.