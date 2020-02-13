Ученые показали, как получать электроэнергию от оконного стекла

Группа исследователей из Института химических исследований Киотского университета и ряда других научных учреждений Японии заявила, что нашла способ получать электроэнергию от солнечного света, попадающего на оконные стекла. Об этом сообщает японская газета Asahi.

Ученые намерены получать энергию с помощью специального материала, поглощающего инфракрасный свет. Уже к 2023 году из этого материала предполагается наладить выпуск оконных стекол, причем по прозрачности они практически не будут отличаться от простого стекла.

В ходе исследований, стартовавших в 2016 году, был разработан специальный наноматериал на основе сульфида меди (соединения меди с серой). Уже были проведены лабораторные опыты, в результате которых порядка 3,8 процента инфракрасного спектра солнечного света были преобразованы в электроэнергию. Сейчас ученые стремятся повысить КПД нанопокрытия для окон. Кроме того, они считают, что с помощью наноматериала, поглощающего инфракрасное излучение, можно будет производить водород.

Инфракрасный свет составляет 46 процентов солнечного излучения, однако до сих пор он считался малоподходящим для использования из-за малой способности выделять энергию. Однако японские ученые надеются, что большое количество инфракрасного излучения Солнца компенсирует этот недостаток.