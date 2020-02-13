Ученые предложили возвести плотины в Северном море для спасения европейцев

"По самым мрачным сценариям учеными прогнозируется рост уровня воды на 10 метров к 2500 году. Поэтому сооружение плотин является оптимальным решением в условиях изменения климата", - пояснил Шурд Гроскамп, океанограф из Королевского института морских исследований в Нидерландах. По его словам, это "возможное решение" заключается в строительстве плотины длиной 475 километров между северной Шотландией и западной Норвегией, и другой дамбы в 160 километров между западной Францией и юго-западом Англии.

В совместной статье для "Американского журнала метеорологии", Гроскамп и его коллега Йоаким Кьельссон из Центра исследований океанов в немецком Киле выразили мнение, что данное предложение является "предупреждением об опасности проблемы, нависшей над нашими головами".

По их подсчетам, стоимость строительства такой защитной дамбы в Северном море обойдется от 250 до 500 миллиардов евро, что составляет всего лишь 0,1% от совокупного ВВП всех стран, которые будут ею защищены.

Ученые полагают, что строительство плотины технически осуществимо: глубина Северного моря между Францией и Англией редко превышает 100 метров, в то время как между Шотландией и Норвегией в среднем она составляет около 127 метров, достигая уровня чуть более 320 метров у побережья Норвегии.

"В настоящее время мы можем строить стационарные платформы на глубине более 500 метров, поэтому такая плотина кажется реальной", - сказал в интервью Гроскампон. Ученые признают, что со временем в случае реализации этот проект может превратить значительную часть Северного моря в огромное пресноводное озеро без приливов, радикально изменив его экосистему. "Мы оценили стоимость строительства путем экстраполяции затрат на крупные плотины, которые строят в Южной Корее", - пояснил Гроескамп. По его словам, потенциальные разработчики этого проекта в конечном счете должны учитывать такие факторы, как потеря дохода от промысла в Северном море, увеличение затрат на транспортировку через Северное море и расходы на гигантские насосы для транспортировки всей речной воды, которая в настоящее время впадает в морскую акваторию по другую сторону плотины. Тем не менее, они предупредили, что издержки и последствия бездействия при повышении уровня моря в конечном счете будут "во много раз ощутимее".

Британская межправительственная группа экспертов по изменению климата прогнозирует, что к 2100 году уровень Северного моря поднимется на 30-60 сантиметров, даже если будут выполнены обязательства Парижского соглашения по климату. Если выбросы в атмосферу по-прежнему будут увеличиваться, то к 2100 году уровень воды в Северном море повысится на 84 сантиметра, а к 2300 - до 5,4 метра. Угроза особенно актуальна для Нидерландов, около трети территории которых находится ниже уровня моря.