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13.02.2020 18:42
Рубрика: Общество

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Вред от сигареты после еды вырастает в десять раз
Текст: Валерия Наумова
Российская газета - Федеральный выпуск № 32(8086)
Что вы чаще всего делаете после еды? Это далеко не праздный вопрос. По наблюдениям ученых и практиков, ответ на него весьма серьезно влияет на наше здоровье.

Большинство просвещенных интернетом знают: выйдя из-за стола, сразу не стоит плавать, переносить тяжести, выполнять физические упражнения. Но это далеко не все, от чего стоит отказаться. Скажем, те, кто хоть однажды отдыхал в санатории, пансионате, наверное, обратил внимание, что в меню обеда или ужина предлагается какой-либо фрукт. А раз предлагается, то… и съедается. Фрукты действительно очень полезны. Однако употреблять их надо в промежутках между едой, а не сразу после нее. Иначе могут возникнуть проблемы с пищеварением. Да и послевкусие будет не то.

Фото: pixabay.com
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Еще одно сомнительное правило: сон после обеда. Как утверждают специалисты, этого ни в коем случае нельзя делать: после еды начинается процесс переваривания. Он происходит гораздо лучше, когда человек в вертикальном положении. Понаблюдайте за собой! Легли после еды - и ощутили дискомфорт, тянущую боль. Не будете ложиться, не будет этих неприятных ощущений.

То же самое касается жидкости: медики называют вредным употребление воды сразу после еды. Она разбавляет желудочный сок и ферменты. А это может ухудшить процесс пищеварения. В некоторых случаях лучше не пить сразу после обеда кофе или чай. Это может привести к проблемам поглощения организмом железа, содержащегося в пище.

Еще один послеобеденный негатив. Собственно, он всегда негатив, но после еды - еще и агрессивный. Имеется в виду курение. Вывод исследователей однозначен: табачный дым попадает на слизистые желудочно-кишечного тракта, раздражая их и увеличивая риск возникновения проблем в здоровье. Одна сигарета, выкуренная после еды, приравнивается к 10 сигаретам, выкуренным за один раз!

И напоследок: ни в коем случае нельзя переедать, как говорится, до отвала. Есть нужно столько, чтобы не испытывать чувства дискомфорта.

Общество Здоровье

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