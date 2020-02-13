В Амстердаме в офисе фирмы произошел взрыв посылки

В Амстердаме в офисе банка взорвался пакет со взрывчатым веществом. Один человек подвергся воздействию дыма, ему своевременно оказана первая помощь, сообщает портал Nu.nl.

Это уже не первое нападение на офисы крупных компаний с помощью посылок со взрывчатым веществом, которые, по оценкам специалистов, могут при неблагоприятном стечении обстоятельств принести ощутимый вред окружающим. Ранее посылка с взрывчаткой была обнаружена в нидерландском городе Лёсден. Она предназначалась для одной из ведущих компаний. Прибывшие на место происшествия саперы нейтрализовали заряд.

Днем ранее один из взрывов произошел около 8 утра по местному времени в центральном отделении сортировки почты крупного банка в Амстердаме, другой - в отделении японской компании. По счастливой случайности никто не пострадал. Полиция проводит расследование инцидентов с подозрительными пакетами. Следствие пока затрудняется с выдвижением основных версий. Не исключено, что злоумышленники угрожают бизнесу для получения выкупа, предполагает газета Kronen Zeitung.