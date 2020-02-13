В Берлине подвели итоги почти двухлетнего эксперимента столичного сената по ограничению скорости дорожного движения на центральных улицах города до 30 километров в час. Его цель - сократить в соответствии со стандартами Евросоюза выбросы двуокиси азота, признанного опасным для здоровья. Как сообщает Berliner Morgenpost, пилотный проект, который распространяется на 106 магистралей протяженностью 14 километров, принес "неоднозначные результаты". "Успех или пыль в глаза?" - задается вопросом издание. С одной стороны, берлинский сенат отрапортовал о снижении уровня NO2 на некоторых участках до 25 процентов, и это немало. С другой стороны, о целостной картине по всему Берлину говорить пока сложно. Эксперимент был запущен еще в апреле 2018 года. В столице ФРГ и прежде действовали ограничения по скорости, но только в утренние часы и только возле определенных объектов - школ, детсадов, домов престарелых, больниц и строек, где шум, вызванный интенсивным движением, мог спровоцировать аварию.

С весны позапрошлого года запрет стал тотальным - правда, он затрагивает менее процента всех дорог Берлина. Но зато центральных. Так, в "зону-30" вошла обычно перегруженная улица Лейпцигерштрассе. Как признает портал bz-berlin.de, сейчас мало кто рискует превышать установленный городскими властями лимит. А поначалу автомобилисты страшно негодовали. "Больше никакого удовольствия от езды по городу! Тридцать километров в час - просто смехотворно. Если бы только можно было найти способ, как обойти этот запрет, но вряд ли... Отныне я буду садиться за руль только в случае самой крайней необходимости", - цитировало издание 74-летнего пенсионера из района Шпандау Вольфганга М. Исключений для себя немедленно потребовали таксисты, водители "скорых", социальные работники, развозчики продуктов.

Каков же итог? Та же Лейпцигерштрассе по-прежнему стоит в "жутких пробках" в часы пик. По мнению экспертов, время в пути только увеличилось, а значит, машины стали потреблять еще больше топлива, чем прежде. Значит ли это, что ограничение скорости движения не принесло реальной пользы? Не совсем так. Однако установить, насколько снижение уровня вредных газов в воздухе на 2-3 микрограмма на кубометр (при максимально допустимой норме ЕС 40 микрограммов) помогло улучшить здоровье берлинцев, могут только лабораторные анализы. Но такими данными берлинский сенат пока не располагает, признает пресс-секретарь ведомства Ян Томсен.

"Больше никакого удовольствия от вождения!" - жаловались автомобилисты в начале эксперимента

По мнению специалистов, куда эффективнее оказалось решение административного суда Берлина ввести прошлым летом запрет на проезд дизельных автомобилей - как легковых, так и грузовых - со старыми двигателями экостандартов от Euro-1 до Euro-5. Правда, он действует лишь на одиннадцати берлинских улицах, особенно страдавших от загазованности. Их общая протяженность составляет не более 15 километров, но экологи уверены, что это хорошее начало. Ранее Федеральный административный суд в Лейпциге разрешил всем городам ФРГ запрещать у себя дизельные автомобили. Таким правом немедленно воспользовались Гамбург, Ахен и Франкфурт-на-Майне. Отношение немцев к этой проблеме неоднозначное. Напомним, что "дизельный кризис" разразился в Германии осенью 2015 года. Тогда стало известно о том, что один из главных немецких автостроительных гигантов с помощью специального оборудования занижал содержание вредных веществ в выхлопах своих машин.