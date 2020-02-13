С весны позапрошлого года запрет стал тотальным - правда, он затрагивает менее процента всех дорог Берлина. Но зато центральных. Так, в "зону-30" вошла обычно перегруженная улица Лейпцигерштрассе. Как признает портал bz-berlin.de, сейчас мало кто рискует превышать установленный городскими властями лимит. А поначалу автомобилисты страшно негодовали. "Больше никакого удовольствия от езды по городу! Тридцать километров в час - просто смехотворно. Если бы только можно было найти способ, как обойти этот запрет, но вряд ли... Отныне я буду садиться за руль только в случае самой крайней необходимости", - цитировало издание 74-летнего пенсионера из района Шпандау Вольфганга М. Исключений для себя немедленно потребовали таксисты, водители "скорых", социальные работники, развозчики продуктов.
Каков же итог? Та же Лейпцигерштрассе по-прежнему стоит в "жутких пробках" в часы пик. По мнению экспертов, время в пути только увеличилось, а значит, машины стали потреблять еще больше топлива, чем прежде. Значит ли это, что ограничение скорости движения не принесло реальной пользы? Не совсем так. Однако установить, насколько снижение уровня вредных газов в воздухе на 2-3 микрограмма на кубометр (при максимально допустимой норме ЕС 40 микрограммов) помогло улучшить здоровье берлинцев, могут только лабораторные анализы. Но такими данными берлинский сенат пока не располагает, признает пресс-секретарь ведомства Ян Томсен.
По мнению специалистов, куда эффективнее оказалось решение административного суда Берлина ввести прошлым летом запрет на проезд дизельных автомобилей - как легковых, так и грузовых - со старыми двигателями экостандартов от Euro-1 до Euro-5. Правда, он действует лишь на одиннадцати берлинских улицах, особенно страдавших от загазованности. Их общая протяженность составляет не более 15 километров, но экологи уверены, что это хорошее начало. Ранее Федеральный административный суд в Лейпциге разрешил всем городам ФРГ запрещать у себя дизельные автомобили. Таким правом немедленно воспользовались Гамбург, Ахен и Франкфурт-на-Майне. Отношение немцев к этой проблеме неоднозначное. Напомним, что "дизельный кризис" разразился в Германии осенью 2015 года. Тогда стало известно о том, что один из главных немецких автостроительных гигантов с помощью специального оборудования занижал содержание вредных веществ в выхлопах своих машин.